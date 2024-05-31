Головні «фейкорозповсюджувачі» в Twitter — літні жінки. На них припадає понад 80% дописів з дезінформацією

Нове дослідження ідентифікувало невелику групу «суперрозповсюджчувачів» фейків в Twitter — вони становлять всього 0,3% акаунтів в соцмережі, але поширюють близько 80% посилань з дезінформацією. Можна було б очікувати, що це молоді люди, які активно користуються Інтернетом, але ні — виявляється, найбільше фейків поширюють старші люди, і це, як правило, жінки.

Дослідження спиралось на панель із понад 650 000 облікових записів Twitter, пов’язаних з реєстрацією для голосування в США — з використанням повних імен та інформації про місцеперебування, яку пов’язали із середньою демографією певного виборчого округу. Спочатку дослідники ідентифікували твіти користувачів з політичним вмістом за допомогою машинного навчання, а згодом перевірили їх дописи на наявність посилань на сайти з переліку «джерел постійної дезінформації».

Результати зрештою опублікували з кількома застереженнями — дослідники не можуть підтвердити, чи мав відповідний виборець повний контроль (або будь-який контроль) над своїм обліковим записом під час виборчого сезону, а точність окремих історій за посиланнями, якими поширюються, не перевірялася.

Далі з цієї сукупності ідентифікували 2107 облікових записів (близько 0,3% від загальної кількості), відповідальних за 80% твітів із посиланнями на джерела дезінформації — так званих «суперрозповсюджувачів» фейків.

В середньому за день у Twitter на той час лише 7% поширених новин містили посилання на сайти, схильні публікувати дезінформацію. Зрештою, більшість із них припадає на «суперрозповсюджувачів» з двох причин: по перше, вони ділилися більшою кількістю посилань на новини, ніж будь-хто інший (в середньому 16 на день), і також частіше спиралися на фейкові джерела новин, на які припадало 18% їхніх посилань.

Дослідники виявили, що понад 5% усіх облікових записів стежили принаймні за одним суперрозповсюджувачем, і їхні твіти отримали більше відповідей, ретвітів і лайків, ніж у решти. Під час аналізу також підрахували, що на суперрозповсюджувачів припадає приблизно чверть посилань на сайти з дезінформацією, до яких потрапляли їхні типові підписники. Для понад 10% їхніх підписників вони були єдиним джерелом фейкових новин.

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Дещо частіше ці суперрозповсюджувачі були жіночої статті — 60%, а їх середній вік становив 58 років. І хоча велика частина дезінформації про вибори поширювалася в основному в республіканських колах, лише 64% суперрозповсюджувачів були зареєстрованими республіканцями (майже 20% були зареєстровані як демократи).

Більшість активності суперрозповсюджувачів відбувалася у вигляді ретвітів — близько три чверті контенту.

Джерело: Ars Technica