Новини Софт 02.02.2024 о 10:38 comment views icon

Google Bard оновився: генерація зображень на базі Imagen 2 та доступність Gemini Pro в Україні

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Google Bard оновився: генерація зображень на базі Imagen 2 та доступність Gemini Pro в Україні

Google підготувала кілька оновлень свого ШІ-помічника Bard. Почнемо з того, що більш просунута версія моделі ШІ Gemini Pro, яка з початку грудня пропонувалася тільки для англійської мови, тепер доступна для «всіх підтримуваних мов і територій». У тому числі в Україні та українською мовою.

Тепер модель Gemini Pro запущена для всіх понад 230 країн/територій та понад 40 мов, де доступна можливість використання Bard. Повний список доступний на сайті підтримки Google. У ньому фігурують як Україна, так і українська мова. Google також розширює функцію подвійної перевірки за межі англійської мови на всі підтримувані мови. Доступ до неї здійснюється натисканням значка G під результатом:

«Бард оцінить, чи є в мережі контент, щоб обґрунтувати свою відповідь».

Водночас Google Bard також отримує безкоштовний генератор зображень на базі моделі Imagen 2, який буде доступний «англійською мовою в більшості країн світу». В Україні також працює. Щоб скористатися ним, достатньо ввести опис, наприклад, «create an image of a dog riding a surfboard». Google анонсувала генеративну модель Imagen 2 у грудні, приділивши особливу увагу «високоякісним фотореалістичним результатам», включаючи точну візуалізацію рук та осіб, «зберігаючи зображення без візуальних артефактів, що відволікають».

Для найбільш ефективного використання цього інструменту Google рекомендує:

  • Почніть запит таких слів, як «намалюй», «згенеруй» і «створи».
  • Опишіть стиль зображення, який ви бажаєте. Ось кілька прикладів: фотореалістичність, малювання вугіллям, акварель, карикатурна ілюстрація.
  • Увімкніть докладний візуальний опис того, що ви хочете бачити на зображенні. Це може містити об’єкт зображення, його дії, а також фон або обстановку.

Для безпеки використовується SynthID, який «вбудовує цифрові водяні знаки в пікселі згенерованих зображень». При цьому накладаються обмеження на створення зображень відомих людей та контенту зі сценами насильства, образливого чи відверто сексуального характеру.

Джерело: 9to5google

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Безплатні марафони, щоденник прогресу та винагороди. Як зробити вивчення англійської звичкою: 8 порад
Ця технологія встановлює новий рівень швидкості. Як працює XG PON Інтернет від одеського провайдера Westelecom
Менеджер lead generation працює віддалено та має від $700. Безплатний майстер-клас для новачків

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати