Siri може отримати підтримку сторонніх ШІ-інструментів в iOS 27

Apple розширює інтеграції та розглядає можливість дозволити Siri працювати зі сторонніми ШІ-сервісами в межах iOS 27. Це стане черговим етапом розширення Apple Intelligence і відкриття екосистеми для зовнішніх моделей штучного інтелекту.





За даними джерел, компанія працює над новою архітектурою, яка дасть змогу інтегрувати зовнішні ШІ-рішення безпосередньо в Siri та системні функції iPhone, iPad і Mac.

Очікується, що Apple поступово відійде від повністю закритої моделі Siri, яка використовує виключно власні ШІ-алгоритми. Замість цього Siri може перетворитися на своєрідний “шар маршрутизації”, який передаватиме запити до різних ШІ-сервісів залежно від їх можливостей. У межах цієї системи користувачі потенційно зможуть обирати, до якого ШІ звертається Siri для відповіді або виконання задач.

“Компанія розробляє нові інструменти, які дозволять застосункам AI-чатботів, встановленим через App Store, інтегруватися з асистентом Siri, даючи користувачам змогу надсилати запити до сервісів на кшталт Google Gemini або Claude від Anthropic PBC”, — пише Марк Гурман у Bloomberg.

Серед можливих інтеграцій згадуються великі мовні моделі від сторонніх розробників, зокрема ШІ-системи, подібні до ChatGPT або інших конкурентних ШІ-платформ. Apple вже має базову інтеграцію з ChatGPT у межах Apple Intelligence, однак нова система може піти значно далі — дозволяючи підключати різні моделі через єдиний інтерфейс Siri.





Також, якщо остання чутка правдива, Claude від Anthropic може бути серед сторонніх ШІ-інструментів, доступних через нові API застосунків. Фактично користувач зможе встановити застосунок Claude і призначити його для певних завдань, наприклад пов’язаних із програмуванням.

Оновлена архітектура також пов’язується з розвитком App Intents — системи, яка дає змогу Siri виконувати складні дії всередині застосунків. Йдеться про сценарії, де Siri може:

виконувати багатокрокові команди між різними додатками;

працювати з даними в реальному часі;

використовувати контекст екрану для точніших відповідей.

Це наближає Siri до моделі ШІ-асистента, який не просто відповідає на запити, а виконує дії в екосистемі пристрою.

Попри відкритість, Apple, ймовірно, збереже жорсткий контроль над тим, які ШІ-сервіси можуть бути інтегровані в систему. Очікується, що підключення сторонніх моделей проходитиме через перевірки безпеки, конфіденційності та відповідності політикам App Store.

Апдейт є частиною ширшої трансформації Siri, яка останніми роками поступово переходить від простого голосового асистента до ШІ-системи нового покоління. Раніше Apple вже демонструвала наміри зробити Siri більш контекстною, здатною працювати з особистими даними користувача та виконувати складні завдання в межах застосунків.

“Зміни — це спроба покращити позиції Apple у сфері штучного інтелекту, де компанія відставала від конкурентів із Силіконової долини, і може дозволити Apple отримувати більше доходів від підписок на сторонні ШІ-сервіси через App Store”, — стверджує Bloomberg.

Додатково в інформації від джерел згадується, що Apple паралельно працює над новим класом пристрою — розумним дисплеєм із глибшою інтеграцією Siri. Проєкт розглядається як частина ширшого оновлення домашньої екосистеми Apple, де голосовий асистент має отримати більш “контекстну” роль і керувати підключеними сервісами та пристроями не лише на рівні команд, а як централізований інтерфейс взаємодії.

Також порушується тема майбутніх форм-факторів iPhone, зокрема складного iPhone Fold, де значна увага приділяється саме програмній частині та тому, як iOS може адаптувати інтерфейс під новий тип екрана. Окремо згадується інтерес до розвитку екосистеми Mac і Vision Pro, де Apple поступово тестує нові сценарії використання.

Джерело: Apple Insider