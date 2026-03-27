Siri може отримати підтримку сторонніх ШІ-інструментів в iOS 27

Андрій Шадрін

Apple розширює інтеграції та розглядає можливість дозволити Siri працювати зі сторонніми ШІ-сервісами в межах iOS 27. Це стане черговим етапом розширення Apple Intelligence і відкриття екосистеми для зовнішніх моделей штучного інтелекту.


За даними джерел, компанія працює над новою архітектурою, яка дасть змогу інтегрувати зовнішні ШІ-рішення безпосередньо в Siri та системні функції iPhone, iPad і Mac.

Очікується, що Apple поступово відійде від повністю закритої моделі Siri, яка використовує виключно власні ШІ-алгоритми. Замість цього Siri може перетворитися на своєрідний “шар маршрутизації”, який передаватиме запити до різних ШІ-сервісів залежно від їх можливостей. У межах цієї системи користувачі потенційно зможуть обирати, до якого ШІ звертається Siri для відповіді або виконання задач.

“Компанія розробляє нові інструменти, які дозволять застосункам AI-чатботів, встановленим через App Store, інтегруватися з асистентом Siri, даючи користувачам змогу надсилати запити до сервісів на кшталт Google Gemini або Claude від Anthropic PBC”, — пише Марк Гурман у Bloomberg.

Серед можливих інтеграцій згадуються великі мовні моделі від сторонніх розробників, зокрема ШІ-системи, подібні до ChatGPT або інших конкурентних ШІ-платформ. Apple вже має базову інтеграцію з ChatGPT у межах Apple Intelligence, однак нова система може піти значно далі — дозволяючи підключати різні моделі через єдиний інтерфейс Siri.


Також, якщо остання чутка правдива, Claude від Anthropic може бути серед сторонніх ШІ-інструментів, доступних через нові API застосунків. Фактично користувач зможе встановити застосунок Claude і призначити його для певних завдань, наприклад пов’язаних із програмуванням.

Оновлена архітектура також пов’язується з розвитком App Intents — системи, яка дає змогу Siri виконувати складні дії всередині застосунків. Йдеться про сценарії, де Siri може:

  • виконувати багатокрокові команди між різними додатками;
  • працювати з даними в реальному часі;
  • використовувати контекст екрану для точніших відповідей.

Це наближає Siri до моделі ШІ-асистента, який не просто відповідає на запити, а виконує дії в екосистемі пристрою.

Попри відкритість, Apple, ймовірно, збереже жорсткий контроль над тим, які ШІ-сервіси можуть бути інтегровані в систему. Очікується, що підключення сторонніх моделей проходитиме через перевірки безпеки, конфіденційності та відповідності політикам App Store.

Bitget і SlowMist опублікували аналіз нових ризиків, пов’язаних із AI-агентами та їхніми самостійними операціями
Апдейт є частиною ширшої трансформації Siri, яка останніми роками поступово переходить від простого голосового асистента до ШІ-системи нового покоління. Раніше Apple вже демонструвала наміри зробити Siri більш контекстною, здатною працювати з особистими даними користувача та виконувати складні завдання в межах застосунків.

“Зміни — це спроба покращити позиції Apple у сфері штучного інтелекту, де компанія відставала від конкурентів із Силіконової долини, і може дозволити Apple отримувати більше доходів від підписок на сторонні ШІ-сервіси через App Store”, — стверджує Bloomberg.

Додатково в інформації від джерел згадується, що Apple паралельно працює над новим класом пристрою — розумним дисплеєм із глибшою інтеграцією Siri. Проєкт розглядається як частина ширшого оновлення домашньої екосистеми Apple, де голосовий асистент має отримати більш “контекстну” роль і керувати підключеними сервісами та пристроями не лише на рівні команд, а як централізований інтерфейс взаємодії.

Також порушується тема майбутніх форм-факторів iPhone, зокрема складного iPhone Fold, де значна увага приділяється саме програмній частині та тому, як iOS може адаптувати інтерфейс під новий тип екрана. Окремо згадується інтерес до розвитку екосистеми Mac і Vision Pro, де Apple поступово тестує нові сценарії використання.

Власникам iPhone почали виплачувати $95 млн за “шпигунство” через Siri

Meta придбала Moltbook: навіщо техногіганту соцмережа для ШІ-ботів?
Інсайдери вcе розповіли: 6 новинок Apple, які з'являться зовсім скоро
Острів з населенням 15 тисяч заробляє на домені “.аі” $70 млн щороку: кількість сайтів перевищила 1 мільйон
Новий MacBook Neo за $599 став найпростішим у ремонті ноутбуком Apple
Десятки циклів замість тисяч: ШІ визначає термін служби Li-ion батарей швидше в 50 разів
OpenAI представила GPT-5.3-Codex: "блискавичний" ШІ для коду з 1000 токенами на секунду
Треба більше ChatGPT: OpenAI подвоїть штат до 8000 працівників
Інсайдер: Apple додасть в iPhone 19 Pro 200-мегапіксельну камеру як в Oppo Find X9 Ultra
Gemini зможе "позичати" ваші розмови з ChatGPT
Штучного інтелекту мало не буває: Google максимально розширює ШІ-функції у Workspace та Drive
Партнер KPMG попався на шахрайстві з ШІ — під час тесту про ШІ
Марк Цукерберг таємно виховує СЕО-двійника із персонального ШІ-агента
Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ
Гірша за вейп: створена ШІ операційна система не змогла запустити Doom та підключитись до інтернету
Штучний інтелект почав сам купувати пам'ять DDR5 в онлайн-магазинах: швидше за людей
В Google Translate знайшли "прихованого" чатбота, який мріє втекти з ПК на свіже повітря
ШІ у кіно стане більше: Netflix купує кінокомпанію Бена Аффлека InterPositive
Забере роботу в музикантів: Google випускає Lyria 3 Pro — ШІ для створення пісень й музикальних альбомів
iOS 26.4 отримала генератор плейлистів, нові емодзі і виправлення Liquid Glass
iPhone 17e на підході: Apple може представити "бюджетник" вже 19 лютого — розповідаємо про ключові оновлення
В застосунок Gemini додали Lyria 3: ШІ для генерації музики, що працює навіть з фото
