Від рецензій до сценаріїв: хто і як у Голлівуді насправді використовує ШІ

Спостерігачі індустрії Голлівуду, які бояться вторгнення генеративного ШІ, можливо, очікують, що Тіллі Норвуд з’явиться в наступному фільмі “Форсаж” або що написаний ШІ сценарій потрапить у Чорний список. Але реальність того, як ШІ зараз інтегрується в найширші прошарки індустрії розваг, набагато буденніша.





Захоплення Голлівуду штучним інтелектом стримується численними бар’єрами: трудовими контрактами, нерозв’язаними питаннями авторського права та реальним інтересом споживачів. І, як і у випадку з попереднім впровадженням нових технологій у Голлівуді — від цифрового кіно до електронної пошти — ШІ просочується знизу вгору, починаючи з класу асистентів, і на шляху до того, щоб стати галузевим стандартом у міру того, як сьогоднішні “нижчі чини” (ті, хто переживе постійні скорочення) піднімаються на позиції влади.

The Hollywood Reporter поспілкувався з десятком асистентів і допоміжного персоналу, що працюють у студіях, телемережах і агентствах — усі вони попросили анонімності, посилаючись на нестабільність роботи та складний голлівудський ринок праці, — які окреслили, як ШІ використовується щодня і постійно: для дрібниць (вкласти улесливу подячну записку в 250-символьний ліміт флориста з Беверлі-Гіллз) і для більш серйозних справ (використання ШІ-нотатника під час студійної наради з творцями стримінгового серіалу).

Стикаючись із більшим обсягом роботи та скороченням штату, ШІ — як офіційно схвалений компаніями, так і більш таємний — проник через допоміжний персонал у ключові голлівудські робочі процеси, включно з процесом творчого розвитку. Один партнер великої голлівудської менеджерської компанії каже, що не дозволяє допоміжному персоналу чи представникам використовувати ШІ, пояснюючи це так:





“Я надаю перевагу самостійному мисленню”.

Інші компанії індустрії розваг більш оптимістично налаштовані щодо впровадження ШІ в повсякденну діяльність — деякі навіть просять співробітників відстежувати використання ШІ, що є більш поширеною практикою в технологічних компаніях, як-от Meta та Google. У січні Disney провела внутрішній саміт з ШІ з представниками всіх підрозділів, щоб стимулювати інтеграцію ШІ в усі напрямки бізнесу компанії — від Imagineering до бізнес-справ і далі.

Все це, до речі, відбулося за місяці до того, як інвестиції студії в розмірі $1 млрд в OpenAI завершилися після закриття відеододатку Sora. Допоміжний персонал Голлівуду, як і офісні працівники по всьому світу, використовує ШІ для звичайних, негламурних завдань: складання електронних листів, призначення зустрічей і розбирання з нескінченним потоком обов’язкових привітань і святкових подарунків.

“Мені не потрібно витрачати дві години свого дня на те, щоб відправити комусь пляшку вина в середину нікуди”, — каже один із асистентів.

А потім є застосування для більш специфічних для Голлівуду завдань допоміжного персоналу, включно з обробкою конфіденційної інформації та творчим робочим процесом.

“Це інструменти, створені без урахування нюансів нашої індустрії”, — каже Ворнер Бейлі, колишній голлівудський асистент, який стоїть за популярною сторінкою мемів у соціальних мережах, що переросла в медіакомпанію Assistants vs. Agents.

Бейлі давно опитує тисячі представників допоміжного персоналу про те, як вони виконують свою роботу, зокрема як використовують (або зловживають) ШІ.

“Зараз багато асистентів просто заходять і вставляють конфіденційну інформацію у загальнодоступні ШІ-інструменти, включно з такими речами, як розклади клієнтів і умови угод, внутрішні нотатки та дані”, — каже він.

Бейлі стурбований використанням “тіньового ШІ” — тобто використанням безкоштовних або іншим чином загальнодоступних ШІ-інструментів на противагу корпоративним чи бізнес-акаунтам, без схвалення компанії або контролю безпеки.

Бейлі, який наразі створює платформу автоматизації адміністративних завдань, призначену для нинішнього і наступного покоління фахівців індустрії розваг, зазначає, що асистентам майже не пропонується жодного навчання щодо використання ШІ. А молода голлівудська аудиторія асистентів, переважно представники покоління зумерів, використовує GenAI та великі мовні моделі в навчанні та особистому житті вже кілька років і переносить частину цих звичок на робоче місце. Бейлі каже:

“Освітня частина мала б лягти на компанію, але, на жаль, повинна виходити за її межі через різні чинники, як-от скорочення бюджетів, а також брак знань. Внутрішні, адміністративні системи настільки застарілі, що старші співробітники, чи навіть ті, хто були асистентами два-три роки тому, не обов’язково мають знання, щоб навчати інших”.

Частина допоміжного персоналу використовує ШІ, щоб встигати за найбільш постійним завданням асистентів Голлівуду: рецензіями. Рецензія — це основа голлівудського процесу розвитку, перший крок на шляху твору зі сторінки на екран. Щоб отримати стандартний для індустрії звіт про зміст і якість сценарію, книги, оповідання тощо, рідери завантажували PDF-файли різних письмових матеріалів, включно з неопублікованими роботами, у ChatGPT, Claude та інші інструменти для генерації резюме.

Але великі мовні моделі створені для поглинання і синтезу тексту, часто упускаючи тонкощі: нюанси, іронію та інші важливі (читай: людські) аспекти розповіді. Вони також схильні вносити наративні неточності. На думку ветеранів індустрії, це робить рецензії за допомогою ШІ недостатніми.

“ШІ не може передати емоцію. Він не може визначити, чи є персонаж оригінальним”, — каже Стівен Галловей, декан Коледжу кіно і медіамистецтва імені Додж Університету Чепмен (і колишній редактор THR), який сам п’ять років пропрацював рідером і писав рецензії.

У кіношколі Чепмен є п’ять навчальних курсів, пов’язаних зі ШІ, і Галловей зазначає, що ШІ є корисним інструментом, але, за його словами, “існує подвійний обов’язок: перший — опанувати інструмент, але знати, що ти можеш зробити окремо від нього”. Багато з тих, хто спілкувався з THR, вважають використання ШІ не стільки перевагою, скільки необхідністю.

Оскільки бюджети і штати продовжують скорочуватися, звільнення йдуть знизу, залишаючи асистентів підтримувати не одного, а іноді двох-трьох начальників. (В опитуванні 2025 року понад 100 представників і керівників зі списку THR Next Gen половина сказала, що або ділилися асистентом, або не мали його взагалі.)





Одне з найбільших занепокоєнь, про яке асистенти розповідали THR, стосується екологічного впливу енергоємних технологій. Інше велике занепокоєння — збереження робочих місць.

“Коли кажуть: “Вам варто використовувати ШІ”, перша думка в голові: “Ви просите мене навчити вас, як замінити мене технологіями?”” — каже один зі студійних асистентів.

Використання ШІ голлівудськими “нижчими чинами” переплітається з більш широкими екзистенційними тривогами, що переслідують молодих фахівців. Оскільки асистенти бачать ШІ як дедалі необхідніший інструмент для підтримання темпу роботи, ті самі технології можуть заважати їм повноцінно розвивати навички, які знадобляться їм у міру просування кар’єрною драбиною.

“Я не можу не думати про те, що так, ми так звано оптимізуємо процеси, але потім мені просто дадуть ще двох начальників, і ми повернемося до вихідної точки. Замість того щоб наймати двох асистентів, наймуть одного, і я все одно буду завалений адміністративною роботою”, — додає асистент, — “і мене не просуватимуть ближче до підвищення”.

Наразі, за словами Галловея, ШІ є меншою загрозою для спільноти асистентів, ніж загальне скорочення і консолідація в індустрії. Він зазначає, що через урізання витрат є менше вакансій початкового рівня, а заробітна плата асистентів здебільшого залишалася незмінною протягом останнього десятиліття, тоді як вартість життя в Лос-Анджелесі значно зросла.

Голлівуд — це індустрія, побудована на моделі учнівства, яке починається з роботи асистентом (або, в попередніх поколіннях, у поштовому відділенні). Але Галловей каже:

“Індустрія справді скорочується. Коли вона скорочується, коли все змінюється, виникає атмосфера паніки, і люди тоді по-справжньому не мають пропускної здатності для того, щоб підтримувати і піклуватися. Виживання — перш за все. Це руйнує те, що було безперервною драбиною стосунків”.

Паралельно з цим деякі компанії починають впроваджувати власні корпоративні ШІ-рішення, намагаючись замінити “тіньове” використання публічних інструментів більш контрольованими альтернативами. Проте навіть офіційно схвалені платформи не вирішують фундаментального питання: хто несе відповідальність, якщо ШІ-згенерована рецензія містить неточності або конфіденційна інформація клієнта потрапляє в навчальні дані моделі.





Галузеві юристи попереджають, що існуючі трудові угоди та NDA-контракти здебільшого не передбачають сценаріїв використання генеративного ШІ, а це означає, що правова база навколо відповідальності за витоки або порушення авторських прав залишається фактично terra incognita для більшості голлівудських студій і агентств.





Джерело: HolywoodReporter