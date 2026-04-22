Новини IT-бізнес 22.04.2026

Перша велика проблема Джона Тернуса у Apple — це ШІ

Андрій Шадрін

Джон Тернус / TechCentral

Менше ніж рік тому Apple потрапила в заголовки через відсутність анонсів у галузі ШІ на щорічній конференції WWDC. І Джон Тернус, нинішній старший віцепрезидент з апаратної інженерії, коли обійме посаду генерального директора 1 вересня, повинен буде щось зробити з такою ситуацією.


Коли Apple оголосила про його призначення — офіційному прес-релізі слово “ШІ” не згадувалося жодного разу. Тернус — 25-річний ветеран Apple і перший за приблизно 30 років генеральний директор, який прийшов з апаратного сектору. За словами Apple, він керував апаратною інженерією кожної моделі iPad, а також найновішої лінійки iPhone та AirPods.

У анонсі компанія відзначила роботу Тернуса над покращенням шумозаглушення та функцій здоров’я слуху в AirPods, нагляд за дебютом MacBook Neo, а також підвищення довговічності й ремонтопридатності продуктів Apple. Жодного разу компанія не згадала про його плани чи відповідний досвід у розвитку ШІ. А зважаючи на те, що увага всіх прикута до вищого керівництва Apple після понад року невиконаних обіцянок щодо ШІ-асистента компанії, це неодмінно буде помічено.

Тож, уся негативна спадщина Apple щодо ШІ лягає на плечі людини, яка ніколи публічно не формулювала ШІ-стратегію. Аналітик ринку Боб О’Доннелл заявив Reuters:


“Головним викликом для Тернуса буде “сформувати переконливішу ШІ-пропозицію, яка менше залежатиме від третіх сторін”.

Останніми роками за Apple закріпилася репутація компанії, що відстає від конкурентів у перегонах зі ШІ. Її ШІ-асистент Siri поступається за можливостями конкуруючим продуктам від Google, Microsoft, OpenAI та Anthropic, а для базових моделей компанія покладається на Apple сторонніх розробників. Microsoft і Google обидва вкладають усе в інтеграцію агентних функцій ШІ у свої операційні системи — так, як Apple просто не робила. А коли вона намагалась, як-от із функцією підсумків сповіщень від Apple Intelligence, це призвело до скандалів.

“Джон на коротшому повідку після генерального директора світового класу в особі Тіма Кука. Йому потрібно демонструвати успіх із самого старту”, — каже аналітик Wedbush Securities Ден Айвз.

Конкретних проблем у Тернуса більш ніж достатньо. Колишній голова ШІ-напрямку Apple Джон Джіаннандреа офіційно покидає компанію цього місяця після численних затримок у розробці більш потужної версії Siri на базі ШІ. Замість того щоб будувати власну фундаментальну модель, Apple зробила ставку на Gemini від Google для забезпечення функцій Apple Intelligence, включно з масштабним оновленням Siri, яке очікується цього року.

Втім, є і позитивні сигнали. Гене Мюнстер з Deepwater Asset Management дивиться на ситуацію обережно-оптимістично:

“У Apple є шанс розповісти інвесторам переконливу історію про “персоналізований ШІ” — але компанії ще доведеться довести, що вона справді готова його реалізувати”, — сказав він.

Microsoft, Google, Amazon та Meta щороку витрачають сотні мільярдів доларів у сукупності на нові дата-центри та ШІ-чіпи — і Apple критично відстає в цій гонці капітальних витрат. Паралельно ринок аналітиків все активніше попереджає: якщо ШІ-агенти стануть основним способом взаємодії людей із сервісами, App Store із його 30-відсотковою комісією може втратити свою роль — а разом із нею й одне з головних джерел доходів компанії.

BROCARD: як б'юті-ритейлер розвиває мобільний продукт — огляд застосунку та Великодньої гейміфікації
"Kатка24" – картка для геймерів від "ПриватБанку", Visa та NAVI. З нею можна отримати кешбеки, знижки та не тільки

Власникам iPhone почали виплачувати $95 млн за “шпигунство” через Siri

Джерело: The Verge

