Google запропонує локальний штучний інтелект Gemini Nano на звичайних смартфонах Pixel 8

Google має намір надати доступ до моделі ШІ Gemini смартфонам Pixel 8. Раніше передові можливості штучного інтелекту були доступні лише на версії Pixel 8 Pro. Нагадаємо, обидві моделі оснащені одним й тим самим процесором Tensor G3, який був розроблений для прискорення роботи ШІ. Таким чином, загальний досвід роботи з обома гаджетами має бути схожим.

Модель ШІ Gemini Nano, розроблена для локальної роботи на персональних пристроях, стане доступна на Pixel 8 разом з наступним виходом нових можливостей Pixel Feature Drop. Спочатку це буде попередня версія для розробників. Google хоче зібрати відгуки та переконатися, що все працює гладко на телефоні з дещо нижчими характеристиками.

Gemini Nano is coming to #Pixel8 as a developer preview in a future #FeatureDrop! As our most efficient AI model for on-device tasks, it helps prevent sensitive data from leaving your phone & enables you to use features even without a network connection: https://t.co/smhWbpZN3X pic.twitter.com/z2Ob95jKxt — Made by Google (@madebygoogle) March 28, 2024

Це досить неочікувана зміна для Google. Спочатку компанія заявляла, що Pixel 8 не може працювати з Gemini на пристрої через «апаратні обмеження», незважаючи на той самий процесор, що доступний в моделі Pro. Основною відмінністю між двома телефонами є розподіл оперативної пам’яті. Схоже, Google більше не вважає це суттєвою проблемою для запуску моделі ШІ на пристрої.

Варто очікувати, що з виходом Gemini Nano на Pixel 8 власникам цих смартфонів стануть доступними щонайменше дві нові функції. Додаток Recorder отримає вдосконалену функцію підсумовування записаних розмов на базі Gemini, яка працює локально на пристрої. Подібний інструмент вже існує, але вимагає підключення до мережі. Надалі дані більше не потрібно буде надсилати на сервер. Набір інструментів Smart Reply Gboard запропонує відповіді на повідомлення, усвідомлюючи контекст розмов.

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Джерело: Engadget

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