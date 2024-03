Google запропонує локальний штучний інтелект Gemini Nano на звичайних смартфонах Pixel 8

Google має намір надати доступ до моделі ШІ Gemini смартфонам Pixel 8. Раніше передові можливості штучного інтелекту були доступні лише на версії Pixel 8 Pro. Нагадаємо, обидві моделі оснащені одним й тим самим процесором Tensor G3, який був розроблений для прискорення роботи ШІ. Таким чином, загальний досвід роботи з обома гаджетами має бути схожим.

Модель ШІ Gemini Nano, розроблена для локальної роботи на персональних пристроях, стане доступна на Pixel 8 разом з наступним виходом нових можливостей Pixel Feature Drop. Спочатку це буде попередня версія для розробників. Google хоче зібрати відгуки та переконатися, що все працює гладко на телефоні з дещо нижчими характеристиками.

Gemini Nano is coming to #Pixel8 as a developer preview in a future #FeatureDrop!

As our most efficient AI model for on-device tasks, it helps prevent sensitive data from leaving your phone & enables you to use features even without a network connection: https://t.co/smhWbpZN3X pic.twitter.com/z2Ob95jKxt

— Made by Google (@madebygoogle) March 28, 2024