«Це не рай»: вийшов український трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Розробники з GSC Game World опублікували новий трейлер до гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Він отримав промовисту назву «Це не рай».

Цей трейлер не містить сцен битв з мутантами чи іншими супротивниками. Натомість він демонструє красу Зони. З перших кадрів глядачі можуть поглянути на територію, де будуть відбуватися події гри, з висоти пташиного польоту.

Все починається на високій металевій конструкції неподалік станції, а далі розробники демонструють ігрові локації, що дає невелике уявлення про сюжет та атмосферу гри. В короткому ролику можна побачити центральну площу Прип’яті, школу №1, кладовище техніки, магазин, піонерський табір, БК «Енергетик», ПЗРВ «Розсоха», колесо огляду та звісно ж, ЧАЕС. Додатково цей трейлер вперше дає можливість оцінити українське озвучення гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

«Тут ти можеш знайти все, Скіфе. Друзів. Ворогів. Гроші. Смерть. Чудо. Навіть самого себе», – каже у відео Ріхтер.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде на ПК та Xbox Series X/S 5 вересня 2024 року. З першого дня гра буде доступна в Game Pass. Передзамовлення вже відкриті на сайті розробників, а також у Steam та GOG.