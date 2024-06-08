На Summer Game Fest 2024 гра Kingdom Come: Deliverance 2 отримала новий трейлер, який демонструє багато персонажів, історію, а також деякі елементи бойової системи.

Гра Warhorse Studios була анонсована у квітні, через шість років після випуску першої гри. Події Kingdom Come: Deliverance 2 розгортатимуться в Богемії 15 століття і розповідають про пригоди Генрі.

У трейлері можна побачити середньовічну жорстокість, злочини, покарання, застілля та навіть натяк на непристойну сцену. Ну і звичайно ж бійки, багато бійок.

Кадри бою від першої особи здаються непоганими, але вони короткі. Є бій на коні та сам на сам. Також показана різноманітна зброя, за допомогою якої можна битися з ворогами, від сокир до луків та пістолів, що дає гравцю великий вибір.

Досі немає підтвердженого вікна випуску Kingdom Come: Deliverance 2. Гру випустять на ПК, PS5, Xbox Series X|S, вона очікується у 2024 році. Також на оновленій сторінці гри в Steam з’явилися дані про підтримку української текстової локалізації, як і… російської, яку нібито раніше видалили.

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Джерело: GamesRadar