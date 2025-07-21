Новини Авто 21.07.2025 comment views icon

Гроза вулиць: електросамокат Bo The Turbo за $30 000 розганяється до 160 км/год

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Вадим Карпусь

Автор новин

Гроза вулиць: електросамокат Bo The Turbo за $30 000 розганяється до 160 км/год
Електросамокат Bo The Turbo

Більшість сучасних електросамокатів призначені для міських поїздок на швидкості до 25 км/год. Іноді з’являються винятки — спортивні моделі, здатні розганятися до 80 км/год. Але британський бренд Bo вирішив піти ще далі та представив надшвидкий електросамокат The Turbo. Певно, це найшвидший електричний самокат у світі.

Bo The Turbo здатен розвивати швидкість, звичну для типових електромобілів — максималка становить понад 160 км/год. А динаміка розгону перевершує показники Tesla. Над проєктом працювали інженери з досвідом у Williams F1 та роботи над ракетомобілем Bloodhound.

Bo The Turbo побудований на тій самій платформі Monocurve, що й серійна модель Bo Model-M, але тут усе доведено максимуму. Силова установка включає два електродвигуни сумарною потужністю 24 кВт, а місткість акумулятора становить 1800 Вт. Це дає співвідношення потужності до ваги краще, ніж у Bugatti Veyron. Ще тут є покращена система контролю тяги для швидкого та ефективного розгону.

Хоча в основі The Turbo лежить те саме шасі, що і в серійному самокаті Model-M, його конструкція дещо покращено з використанням серйозних інженерних рішень. Нова версія має повітрозабірники, засновані на конструкціях охолодження гальм «Формули-1», щоб запобігти перегріву двигунів і контролерів. А саме шасі виготовлене з аерокосмічного алюмінію та деталей, оброблених на верстатах з ЧПК.

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На повній потужності The Turbo здатен розігнатися до тризначної швидкості. При цьому водію треба міцно триматися за руль, щоб справитися з прискоренням. Нинішня версія вже продемонструвала швидкість понад 137 км/год під час ранніх випробувань на гоночній трасі Гудвуда. Наразі команда працює над тим, щоб подолати бар’єр у 100 миль на годину (понад 160 км/год) і зафіксувати це досягнення у Книзі рекордів Гіннеса.

За словами розробників, попри неймовірну швидкість, самокат залишається керованим. Професійний велосипедист BMX Тре Вайт вже провів понад 20 заїздів на великій швидкості, і команда планує випробування ще сміливіших сценаріїв.

Що найцікавіше, мова йде не про експериментальний прототип, створений лише для досягнення рекордної швидкості. Компанія планує обмежений випуск самокатів The Turbo за попереднім замовленням. Ціна починається від вартості звичайного електромобіля — $29500. Перший з них уже зарезервовано колекціонером із Мадрида, і він отримає свій екземпляр під час гоночного вікенду «Формули-1» у 2026 році.

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Джерело: electrek

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