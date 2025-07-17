Новини Авто 17.07.2025 comment views icon

Tesla анонсувала Model YL — більший кросовер з трьома рядами сидінь

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Вадим Карпусь

Автор новин

Tesla анонсувала Model YL — більший кросовер з трьома рядами сидінь
Tesla Model YL: подовжена версія із шістьма сидіннями офіційно підтверджена

Ринок електромобілів у Китаї зараз переживає справжній бум. Виробники щомісяця випускають нові моделі, зокрема просторі сімейні кросовери з трьома рядами сидінь. Tesla не залишилась осторонь і офіційно анонсувала свою відповідь — Model YL. Це нова збільшена модифікація стандартної версії Model Y. Новинка відрізняється подовженою колісною базою та шістьма сидіннями. Прем’єра відбулася в китайській соцмережі Weibo, а запуск заплановано на цю осінь.

Tesla анонсувала Model YL — більший кросовер з трьома рядами сидінь

Про цю модель вперше стало відомо ще минулого місяця завдяки інсайдеру Green. І хоча під час свого анонсу Tesla обмежилася лише двома фотографіями, деякі характеристики та додаткові зображення розкрив китайський регулятор.

Tesla анонсувала Model YL — більший кросовер з трьома рядами сидінь

Відомості про майбутній 6-місний варіант Model YL з’явилися в базі даних Міністерства промисловості та інформатизації КНР, де виробники публікують документи для сертифікації нових транспортних засобів. Ці дані розкривають основні характеристики новинки.

Характеристика Model Y Model YL
Довжина × ширина × висота (мм) 4797 × 1920 × 1624 4976 × 1920 × 1668
Колісна база (мм) 2890 3040
Передній/задній звіс (мм) 896 / 1011 896 / 1040
Колія передня/задня (мм) 1636 / 1636 1656 / 1624
Максимальна швидкість (км/год) 201 201
Споряджена маса (кг) 1921 2088
Розмір шин 255/45R19, 255/40R20 255/45R19, 275/45R19
Тип енергії Електромобіль (BEV) Електромобіль (BEV)
Потужність двигуна 220 кВт 142 кВт / 198 кВт
Тип акумулятора LFP NCM
Постачальник акумулятора CATL LGES Nanjing

Новий електромобіль Tesla Model YL на 180 мм довший і на 24 мм вищий за оновлений Model Y, представлений раніше цього року. Колісна база зросла на 150 мм, що дало змогу розмістити третій ряд сидінь, тобто автомобіль тепер уміщує шість пасажирів. Це фактично робить Model YL першим Model Y з трьома рядами сидінь, не вдаючись до сторонніх модифікацій.

Фото з сертифікаційної бази даних показують знайомий силует кросовера, але з новими пропорціями. Подовжена база та додаткові сантиметри по висоті надають кросоверу більше «сімейного» вигляду. У салоні може бути конфігурація 2+2+2 або 2+3+1, але це ще не підтверджено офіційно.

Tesla анонсувала Model YL — більший кросовер з трьома рядами сидінь
Tesla Model YL: подовжена версія із шістьма сидіннями офіційно підтверджена

Китайські бренди активно запускають електромобілі з трьома рядами сидінь за нижчими цінами. Наприклад, Nio Onvo L90 пропонується за еквівалент $39 тис. — істотно дешевше, ніж очікувана ціна Model YL, яка може сягати $50 тис. Вища ціна може пояснюватися збільшеними габаритами та використанням дорожчих батарей виробництва LG.

Ціна поки не підтверджена офіційно, але саме вартість стане ключовим фактором. На ринку, де покупці активно шукають практичні й доступні електромобілі, Tesla потребує більш доступного Model Y, а не дорожчої версії. В іншому разі компанія ризикує втратити ще більше позицій у Китаї.

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Джерело: electrek

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