Огляд електросамокату Acer ES Series 5 Select (AES035): поміж стилем та універсальністю

Електросамокати вже далеко не перший рік курсують дорогами по всьому світу. Є немало причин чому саме зараз вони завойовують все більшу лояльність серед людей будь-якого віку та статі. В цьому редакційному огляді ми протестуємо новий електросамокат Acer ES Series 5 Select (AES035) та спробуємо зрозуміти в чому таємниця широкої популярності цього виду двоколісного транспороту, оцінимо його основні можливості та характеристики.

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Acer ES Series 5 Select (AES035) Від 25 843 грн. Плюси: якісна збірка; стрімкий розгін, як для мотора 500 Вт; хороші гальма, легка алюмінієва рама; вологозахист IPX5. Купити в Comfy.ua Мінуси: слабке освітлення; нестабільний додаток на Android. Купити в Comfy.ua 8.3 /10 Оцінка

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Технічні та ходові характеристики Acer ES Series 5 Select (AES035)

Бренд Acer Двигун 500 Вт, 916 Вт — пікова потужність Максимальна швидкість до 25 км/год Вага 20.46 кг Гальма Передні — дискові, задні — електричні + eABS Батарея 36 В/16 А год Час зарядки 6 годин Шини 10’’, безкамерні Швидкісні режими 4 Максимальне навантаження 120 кг Амортизація Передня Зарядний пристрій 42 В/ 3А Матеріал рами Алюміній Захист від вологи IPX5

Паковання, комплектація та збирання

Acer ES Series 5 Select (AES035) прибув у великій білій коробці, на якій зображений герой нашого огляду. Під зеленим логотипом Acer наведені його основні характеристики. Також на ній можемо відшукати QR-коди для встановлення фірмового додатка на Android смартфони та iOS.

По боках коробки передбачені спеціальні транспортні отвори для зручного перенесення, що дуже допомагає при завантаженні.

Відкривши верхню частину коробки, отримуємо доступ до Acer ES Series 5 Select (AES035), який акуратно запакований у спеціальних поролонових секціях. Самокат при цьому знаходиться у складеному положенні, з відокремленим кермом. Крім самого електротранспорту, в комплектацію входять:

Користувацький мануал з детальною інформацією про електросамокат;

Спеціальний шестигранник та болтики для закріплення керма;

Зарядний пристрій (42 В, 3 А).

Загалом збірка не викликає якихось особливих проблем. З нею справиться навіть дитина. Все, що необхідно, це зафіксувати кермо за допомогою 4 болтиків комплектним шестигранником.

З усім тим в мануалі недосвідчений користувач може наочно побачити все на детально і доступно розписаній схемі, де зображений весь необхідний порядок дій. В самому кінці за допомогою спеціального замка приводимо Acer ES Series 5 Select (AES035) у повну бойову готовність фіксуючи рульову колонку у вертикальне положення. Після цього фінального штриха самокат повністю готовий до їзди. Весь процес розпакування і збірки займає не більше 5 хвилин.

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Матеріали, дизайн та механіка

Acer ES Series 5 Select (AES035) виконаний в благородному чорному матовому кольорі з фірмовими зеленими вставками. Такий дизайн сприймається солідно та водночас привертає увагу. Сліди пилюки в такому випадку не дуже помітні, чого не скажеш про бризки болота, якщо ви таки примудрилися в нього заїхати.

Конструкція виглядає монолітно, відчувається якісна збірка без люфтів та скрипів. Звісно, мова не йде про якийсь «офроуд», адже електросамокати такого типу і не передбачені для нього. З усім тим, в наступних розділах ми поговоримо про це детальніше.

Довжина електросамоката сягає близько 120 см. Довжина рами має пряме відношення до стабільності на дорозі. Вага Acer ES Series 5 Select (AES035) складає близько 20,5 кг. Він з легкістю зможе розігнатися до 25 км/год, навіть якщо ваша вага становить 120 кг.

Для ергономічності фіксування у складеному стані ззаду передбачений спеціальний механізм кріплення керма. В такому вигляді його можна зручно взяти у руку за рульову колонку та перенести у необхідне місце чи завантажити у багажник. Хоча Acer ES Series 5 Select (AES035) поміститься не в кожний автомобіль.

В деяких випадках (наприклад в невеличких хетчбеках A класу) за недостатнього об’єму прийдеться розкладати заднє крісло. А в седані може заважати висота самого багажника, у який руль не завжди поміщається по своїй ширині. Зате можу сказати з впевненістю, що в типовому B-класі місця йому вистачить, якщо почарувати з кутом нахилу керма.

Електроніка, елементи керування та батарея

Рама Acer ES Series 5 Select (AES035) виготовлена з алюмінію. Це забезпечує відносну легкість електросамоката й водночас є досить міцною. З алюмінієвою рамою можна не хвилюватися за вплив корозії при вологому та дощовому кліматі.

До того ж виробник обіцяє вологозахист за міжнародним стандартом IPX5. Він гарантує захист від струменів води під час їзди, які не матимуть шкідливого на електроніку та батарею. Однак раджу все ж таки не зловживати з цим, адже поламати можна будь-що, особливо якщо регулярно наражати девайс на агресивне середовище.

В склад Acer ES Series 5 Select (AES035) входить звичайна амортизаційна вилка без додаткової можливості блокування. Виробник заявляє, що вона може поглинути до 30% ударів під час їзди на нерівній поверхні.

Електросамокат забезпечений спеціальною прогумованою поверхнею, яка забезпечує надійне зчеплення підошви вашого взуття безпосередньо зі стійкою. Це обов’язковий атрибут користувача для безпеки під час їзди. З лівої сторони знаходиться імпровізована ніжка, яка дозволяє зафіксувати самокат у вертикальному положенні на горизонтальній поверхні.

Acer ES Series 5 Select (AES035) оснащений безкамерними шинами Xuang Cheng діаметром 10 дюймів та профілем 60/70. Попри те, що сам самокат розрахований на власника з вагою до 120 кг, на самих шинах написано, що максимальне навантаження на них може складати 100 кг. Оптимальний тиск накачування становить приблизно 3,4 бара.

Гладкий візерунок протектора дає чіткий натяк на те, що Acer ES Series 5 Select (AES035) розрахований для звичайної міської їзди по асфальтовому покриттю або тротуарній плитці. Покришки Xuang Cheng нерідко зустрічаються в різних електричних самокатах, гіробордах, гіроскутерах та іншій техніці.

Найголовніше, що повинно цікавити власника будь-якого транспорту, це не стільки потужність його двигуна, а якість гальмівної системи.

В Acer ES Series 5 Select (AES035) з цим немає ніяких проблем, адже спереду знаходяться дискові гальма, а ззаду їх підстраховує так звана електронна гальмівна система. Вона обіцяє нам кращу стабільність у складних ситуаціях. Ручка керування гальмами припадає під ліву руку, механічно активуючи передні дискові колодки та передає сигнал для задніх електронних.

Ніпель для підкачування колеса інтегровано у диск, як в автомобілях. Він класичного діаметра і не потребуватиме якихось додаткових перехідників, як, наприклад деякі представники німецьких електровелосипедів чи електросамокатів.

Acer ES Series 5 Select (AES035) підтримує 4 швидкісних режими: перший – до 6 км на годину, другий – до 10 км/год, третій – 20, 25 і четвертий – так званий SPEED, особливо бадьоро розвиває швидкість до свого максимуму.

Зверху обох коліс встановлені надійні крила з міцного пластику, які захищають вас від води чи болота. Ззаду по боках від колеса та спереду під складним механізмом рульової колонки знаходяться спеціальні рефлектори.

Електроніка, елементи керування та батареї

У центрі керма красується стильний глянцевий дисплей бортового комп’ютера з надписом Acer. Він монолітно вбудований у своє посадкове місце та виділяється дизайном зі скругленими краями.

На ньому відображається найнеобхідніша інформація, яка знадобиться вам при їзді. Це в першу чергу швидкість, рівень заряду та деякі службові дані, як, наприклад тип швидкісного режиму чи статус підключення по Bluetooth.

Вся електроніка та елементи з’єднання акуратно заховані в корпус та раму електросамоката. Також передбачені спеціальні заглушки в місцях, де проводка виходить на поверхню для запобігання потрапляння вологи.

Справа на рулі розміщено дві кнопки. Перша — ввімкнення, яка запускає електросамокат. Активується довгим натисненням перед початком їзди. Зверху неї знаходиться кнопка освітлення, що вмикає фару для їзди в темну пору доби чи в умовах поганої видимості.

Під ними розташований спеціальний важіль, який відповідає за момент прискорення. Він розрахований на керування великим пальцем правої руки, що дозує ступінь розгону.

На лівій частині руля є трьохпозиційна кнопка, яка відповідає за активацію сигналів повороту. Жовті діоди розміщені по обох краях керма. За яскравістю світіння вони майже не поступаються автомобільним «поворотникам». Тут стоїть звичайнісінький дзвіночок механічного типу, який пасував би швидше для дитячого велосипеду. А це, між іншим, також безпека, адже гучний електронний сигнал мотивує інших учасників руху швидше зреагувати.

Переднє світло не може похвалитися особливою потужністю. Фара під фіксованим кутом вбудована під дисплеєм. В перспективі раджу оснастити самокат чимось яскравішим, щоб не ризикувати під час їзди в темну пору доби та за недостатньої видимості. Ззаду розміщений ліхтар, який сигналізує про гальмування.

Розширені налаштування Acer ES Series 5 Select (AES035) чекають нас у спеціальному додатку Acer Electric Scooter Series 5, який можна завантажити в PlayMarket та AppStore. В ньому доступна функція налаштування круїз-контролю, можливо обрати швидкісний режим, керувати освітленням. Також в додаток відображає залишкову місткість акумуляторної батареї, швидкість, тривалість маршруту та загальний пробіг.

Acer ES Series 5 Select (AES035) комплектується потужною батареєю (36В, 16А). Процес заряджання триває приблизно 6-6,5 годин, при 123 Вт/год. Зарядний пристрій не нагрівається в процесі та не потребує активного охолодження. Таким чином можна залишити електричний самокат на нічне заряджання і вранці отримати повний запас ходу.

Батарею рекомендується заряджати в приміщенні й уникати заряджання при мінусовій температурі, адже це веде до її пришвидшеної деградації. Якщо ви плануєте довго зберігати самокат без експлуатації, в такому випадку варто зарядити перед цим акумулятор десь до рівня 50-60% від загальної ємності.

За заявами виробника Acer ES Series 5 Select (AES035) здатний проїхати до 60 км на одному заряді. В таких цифрах в основному озвучується результат за ідеальних умов. Тому для отримання реальної картини варто враховувати власну вагу, тиск в колесах, рельєф та інші фактори.

Тест-драйв та досвід використання

Під час їзди на Acer ES Series 5 Select (AES035) відчувається стрімке прискорення, як для 500-ватного мотора. Його потужності цілком вистачить для звичайного користувача. Відчувається, що електросамокат здатний на більше. В реальній експлуатації варто очікувати десь на 50 кілометрів пробігу.

Приємним бонусом є функція круїз-контролю, яка дозволяє просто насолоджуватися їздою, не відволікаючись навіть на важіль прискорення. Вона активується якщо довгий час їхати з певною швидкістю. Після того подається сигнал спікером і самокат починає дотримуватися стабільної швидкості до моменту, доки ви не натиснете гальма, або важіль акселератора.

На дорозі з невеличким висхідним кутом та при зустрічному вітрі, Acer ES Series 5 Select (AES035) вже не міг розвивати свої 25 км/год. Давався взнаки ефект парусності, коли стоїш в повний ріст, чим збільшується супротив вітру.

Заради експерименту я спробував навіть подолати певну дистанцію на ґрунтово/гравієвій дорозі й по траві. Завдяки достатньому кліренсу Acer ES Series 5 Select (AES035) пройшов цей тест. Амортизатори відпрацьовували як потрібно, але в ногах відчувалися невеличкі удари від зіткнення з нерівною поверхнею.

Загалом електросамокат чудово підходить під розповсюджений кейс — добратися до роботи у теплу пору року на відстань до 10-15 км. Але, звісно, за умови, якщо маршрут обладнаний спеціальними велодоріжками. В ідеалі ж він найкраще підійде, щоб неспішно покататися по парках чи скверах, або в місцях де перекрите дорожнє сполучення.

Особисто мені, як власнику електровелосипеда з кіловатним мотором в Acer ES Series 5 Select (AES035) не вистачає швидкості хоча б 35-40 км/год. Саме в такому режимі можна отримати повноціннішу насолоду від їзди в теплу пору року. Можливо, на таких швидкостях й знадобилася б антиблокувальна система eABS.

А ось з додатком Acer Electric Scooter Series 5 під обома моїми Android смартфонами (13 та 15 версії) виникли труднощі. Він так і не захотів знаходити сам електросамокат у списку доступних пристроїв, хоча смартфон під’єднався по Bluetooth до Acer ES Series 5 Select (AES035). І судячи з відгуків на Playmarket та AppStore — це не одиничний випадок. Можливо, така особливість тестового зразка.

Ціни та конкуренти

Ринок електросамокатів зараз дуже насичений, тому товарів тут, як кажуть, на будь-який смак та гаманець. Acer ES Series 5 Select (AES035) можна придбати за ціною 29 199 гривень. За цю ціну, звісно, знайдеться немало конкурентів.

Один з них — Atlas i-Max. Він коштує трішки дорожче, при цьому комплектується двигуном на 400 Вт та пропонує пробіг до 40 км на одному заряді. Передні гальма в нього барабанні, а також відсутній круїз-контроль. Зате його кілер-фічею є спеціальне сидіння, яке можна на нього змонтувати. До того ж він розрахований для більшого навантаження.

Xiaomi Mi Electric Scooter 5 Pro нещодавно з’явився у продажі за ціною близько 25 999 гривень. В нього слабший двигун, зате додатково присутня задня амортизація. Середній пробіг такий самий, як і в героя нашого огляду. Також в нього більша вага, адже його рама зроблена зі сталі.

Якщо ж ви хочете додати в життя трішки екстриму, то вам прийдеться до вподоби Acer Predator Extreme. Це справжній хижак бездоріжжя з просунутою системою амортизації та якісними гальмами.

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8.3 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8.5 Близько 50-60 км по рівній поверхні залежно від ваги власника. Дизайн, ергономіка 9 Приємний дизайн, зручний в експлуатації. Якість збирання, матеріали 8.5 Алюмінієва рама, зручні прогумовані ручки керма. Ціна 8.5 Адекватна ціна за наявні можливості. Швидкість 7.5 Обмеження швидкості у 25 км/год. Комплектація 8 Достатня комплектація.