Subaru представила електрокросовер Uncharted — з розгоном до «сотні» за 5 секунд і запасом ходу 492 км

Subaru Uncharted

Subaru на спеціальному заході в Нью-Йорку презентувала новий компактний електричний кросовер під назвою Subaru Uncharted. Ця новинка характеризується розгоном до «сотні» менш ніж за 5 секунд і сучасною технікою під капотом. Можна сказати, що це перший сучасний електромобіль Subaru, якщо не згадувати перейменовану Toyota BZ/Solterra.

Характеристики Subaru Uncharted

Електрокросовер Subaru Uncharted пропонується у двох версіях: з переднім та повним приводом. Передньопривідна модель має двигун потужністю 221 к.с. й акумулятор місткістю 74,7 кВт·год, що забезпечує близько 492 км пробігу на одному заряді. Виробник каже, що ця версія продаватиметься лише в «обмежених кількостях».

Повнопривідні версії Uncharted Sport і GT отримали фірмову систему Subaru Symmetrical AWD з режимом X-MODE та силову установку потужністю 338 к.с. Однак через той самий акумулятор запас ходу в них трохи нижчий — близько 467 км. Проте ці версії демонструють кращу динаміку і розганяються до «сотні» менш ніж за 5 секунд.

На жаль, заряджання — не найсильніша сторона Uncharted. Максимальна потужність становить 150 кВт, що на фоні конкурентів виглядає скромно. Втім, завдяки підтримці порту NACS, модель можна буде підключити до станцій Tesla Supercharger. Узимку зарядка з 10% до 80% триватиме приблизно 30 хвилин завдяки попередньому підігріву батареї. Для домашнього використання передбачена підтримка зарядки Level 2 потужністю до 11 кВт.

Дизайн та інтер’єр

Зовні Subaru Uncharted нагадує щось середнє між $100-тисячним Lotus Eletre і справжнім позашляховиком. Серед конкурентів — Volvo EX30, Rivian R2S, а також більш міські варіанти на кшталт VW ID.4, Hyundai Kona та Chevrolet Equinox. Uncharted має виразну світлотехніку, яку вже використовують в оновлених Solterra 2026 і Trailseeker. Кросовер пропонує нові 18- та 20-дюймові диски, двоколірний дах у версії GT, тонкі рейлінги та чітку лінію кузова. Задні ліхтарі, чорні емблеми, сріблясте облицювання нижньої частини бампера — усе це додає впізнаваності. На повнопривідних моделях додатково пропонують низькопрофільні рейлінги на даху для перевезення спорядження.

По центру в салоні розмістився великий 14-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи з підтримкою CarPlay та Android Auto. Попереду доступні дві бездротові зарядки для смартфонів, а ззаду — два порти USB-C.

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Усі версії Uncharted оснащені пакетом All-Weather. Він включає підігрів передніх сидінь, дзеркал і зони щіток, електропривід багажника, атмосферне підсвічування салону та систему розпізнавання втоми водія DriverFocus. Версія Sport додає двохрежимний X-MODE з Grip Control, підігрів керма, водонепроникну оббивку StarTex, панорамну камеру огляду тощо. А версія GT вже має панорамний дах, вентильовані сидіння, аудіосистему Harman Kardon, розумне дзеркало заднього огляду та інше обладнання преміум-класу.

Subaru поки не оголосила деталі ціни на різні версії Uncharted. Як очікується, ціна базової передньопривідної моделі становитиме близько $30 тис.

Джерело: carscoops, electrek