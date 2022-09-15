Hero 11 Black Mini – нова камера GoPro у компактному форм-факторі

GoPro анонсувала свою нову камеру Hero 11 Black, що має більший сенсор, а також здатна знімати зі співвідношенням сторін до 8:7 та роздільною здатністю 5,3K або 16:9 у режимі HyperView. За іронією, найбільша новина полягає у появі меншої та дешевшої версії камери – GoPro Hero 11 Black Mini, котра буде доступна з жовтня.

Новинка є компактною екшн-камерою у якій відсутні обидва екрани попереднього перегляду. Основним засобом управління Hero 11 Black Mini стала програма GoPro Quik. Один екран все ж є – крихітний дисплей поруч з кнопкою запису, який дозволяє бачити роздільну здатність, частоту кадрів, заряд акумулятора та час знімання, що залишився.

Камера Black Mini важить 133 г – на 20 г легше за старшу Hero 11. Вона на кілька міліметрів вища й глибша, але приблизно на 27% тонша. За даними GoPro, Mini приблизно на 13% менша за обсягом та вагою. Додаткові кріплення знизу та позаду допомагають зручніше розміщувати камеру під різними кутами.

Параметри зйомки відео у GoPro Hero 11 Black Mini ті ж, що й у більшої камери: такі ж датчик та процесор GP2, 10-бітний запис, майже всі комбінації роздільної здатності та частоти кадрів. Система стабілізації HyperSmooth 5.0 автоматично застосовується коли зображення тремтить. Обидві камери підтримують нові нічні ефекти GoPro.

Курс Recruitment Станьте професіональним IT-рекрутером та заробляйте $1800 вже через два роки РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Функція Easy Controls в обох камерах відкриває спрощений інтерфейс користувача на екрані, який не перевантажує інформацією. Режим Pro Controls повертає інтерфейс Hero 10.

На відміну від GoPro Hero 11 Black, акумулятор Mini ємністю 1500 мАч незнімний, камера не має режиму зображення (хоча все одно можна витягнути кадри з відео), відсутні GPS і стереозвук. Також немає функцій відкладеного запису, старту за розкладом, зациклювання відео або режиму веб-камери. Акумулятор, що не виймається, може не підійти багатьом користувачам – його не можна замінити у польових умовах.

Mini на $100 дешевша за Hero 11: вона коштує $299,98 для передплатників фірмового сервісу і $399,99 окремо. Звичайна камера доступна з 14 вересня – Mini виходить 25 жовтня для передплатників, далі у неназвані терміни у звичайному продажу

Джерела: The Verge, GoPro