Камера GoPro Hero 11 Black — зовнішній вигляд та характеристики напередодні анонсу

За інформацією WinFuture, GoPro готується камеру випустити Hero 11 Black. Новинка збереже дизайн GoPro Hero 10 Black, але отримає суттєві апаратні та програмні покращення.

Передбачається, що нову камеру представлять під час заходу DJI Action у середині вересня – так само, як її попередницю рік тому. Компанія GoPro ще не підтвердила жодних подробиць, але офіційні рендери камери та інформація про технічні характеристики з’явилися у мережі.

GoPro Hero 11 Black отримає новий сенсор CMOS з роздільною здатністю 27 МП (23 МП в Hero 10). Параметри зйомки відео будуть такими ж, що й у попередньої моделі – 5,3K при 60 кадрах в секунду і 4K при 120 кадрах. Без зміни залишаться ємність акумулятора 2700 мАг, параметри заднього та переднього екранів, водозахист. На цю мить невідомо, чи працюватиме система на чипсеті GoPro GP2 або отримає нову логіку.

Фірмова технологія стабілізації відео оновиться до наступної версії HyperSmooth 5.0. Власник нової камери отримає покращення якості відео, ймовірно, за $499 – очікується, що ціна залишиться як у минулої версії.

Джерела: NotebookCheck, WinFuture