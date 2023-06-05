Хідео Кодзіма анонсував вихід Death Stranding Director’s Cut та інших ігор на Mac

Під час проведення конференції WWDC 2023 на сцені з’явився Хідео Кодзіма, коли Apple розповідала про новий ігровий режим у macOS Sonoma. У рамках свого короткого виступу Кодзіма заявив, що на macOS з’явиться гра Death Stranding Director’s Cut, а також інші його проєкти.

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На жаль, Хідео Кодзіма не уточнив, коли саме Death Stranding Director’s Cut вийде на Mac. Також він не розповів, які саме інші ігри буде портовано на цю платформу.

Можна припустити, що Кодзіма відіграє певну роль під час заходу Summer Game Fest, який розпочнеться пізніше цього тижня. Death Stranding Director’s Cut може з’явитись під час цієї презентації. Продовження гри Death Stranding 2, ймовірно, також буде представлено на Mac.

Нагадаємо, оригінальна версія Death Stranding вийшла ексклюзивно на PlayStation у 2019 році. Згодом з’явилася версія для ПК.

Джерело: The Verge