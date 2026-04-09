Новини Ігри 09.04.2026

Death Stranding 2: On the Beach отримала верифікацію Steam Deck після патча 1.3

Death Stranding 2: On the Beach отримала верифікацію Steam Deck після патча 1.3
З виходом патча 1.3 гра Death Stranding 2: On the Beach офіційно отримала статус “верифіковано для Steam Deck” — це означає, що Valve підтвердила повноцінну підтримку портативної консолі.


Шлях до цієї позначки виявився тернистим: ще кілька тижнів тому гра на Steam Deck була фактично непридатною до гри. На момент виходу PC-версії у березні 2026 року фреймрейт на Steam Deck OLED стрибав між 10 і 20+ кадрами на секунду з тривалими просіданнями — незважаючи на те, що перша частина, Death Stranding: Director’s Cut, бездоганно працювала на тому ж залізі.

Ситуацію кардинально змінив патч 1.2, випущений 2 квітня: розробники з Nixxes Software оптимізували передачу даних між GPU і CPU через шину PCIe, а також додали окремі оптимізації для портативних пристроїв. Після оновлення у відкритому світі гра стабільно видає 30-35 FPS, а в менш навантажених інтер’єрних локаціях — близько 50 FPS. Патч 1.3, що вийшов сьогодні, 9 квітня, остаточно закрив питання верифікації.

“Ми внесли оптимізації для скорочення обсягу даних, що передаються між GPU та CPU через шину PCIe. Портативні пристрої на кшталт Steam Deck також отримують переваги від цих змін, а патч містить додаткові оптимізації, спрямовані саме на портативні пристрої”, — повідомили розробники в нотатках до патча 1.2.

Згідно з офіційними нотатками до оновлення, він усуває просідання фреймрейту під час використання снайперського прицілу, впроваджує додаткові оптимізації продуктивності, виправляє рідкісні краші та покращує загальну стабільність. Також виправлено низку дрібних графічних багів, покращено інтерфейс та локалізацію.


Варто враховувати, що в режимі портативного пресету акумулятор Steam Deck витримує приблизно півтори години гри — тож для тривалих сесій рекомендується мати під рукою зовнішній акумулятор. Портативний пресет знижує візуальну якість картинки, однак на 7,4-дюймовому OLED-екрані компроміс виглядає цілком прийнятним.

“Тож, ми раді повідомити, що DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH тепер офіційно верифікована для Steam Deck”, — йдеться в офіційному описі патча 1.3 від Nixxes Software.

PC-порт гри також розробляла студія Nixxes Software, яка спеціалізується на адаптації ексклюзивів PlayStation для ПК. У її портфоліо — обидві сучасні гри серії Spider-Man, обидві частини The Last of Us та Horizon Zero Dawn — і всі вони зрештою отримали гідну підтримку Steam Deck. Death Stranding 2 пішла тим самим шляхом.

Джерело: Steam Powered

