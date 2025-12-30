Новини Пристрої 30.12.2025 comment views icon

HKC створила економічний дисплей для ноутбуків: частота від 1 до 60 Гц и наднизьке енергоспоживання

1 Гц для статичних зображень: HKC створила енергоефективний дисплей для ноутбуків / videocardz

HKC на додачу до першого монітора з частотою 1080 Гц анонсувала нову дисплейну панель для ноутбуків, яка підтримує адаптивну частоту оновлення в діапазоні від 1 до 60 Гц. Ключова особливість проявляється в тому, що панель може працювати на частоті 1 Гц під час відображення статичного контенту, що дає змогу суттєво знизити споживання енергії.

За словами HKC, дисплей побудований на оксидній (metal-oxide TFT) підкладці, яка має низький рівень витоку струму. Саме це дозволяє панелі зберігати стабільне зображення навіть при частоті оновлення 1 Гц. Окремо компанія заявляє про відповідність вимозі flicker-free на рівні -60 дБ, щоб уникнути помітного мерехтіння на низьких частотах оновлення — проблеми, типової для таких режимів.

HKC також оприлюднила дані щодо енергоспоживання, зосередившись на так званій logic power — споживанні енергії логікою керування панеллю. При частоті 60 Гц цей показник становить 0,29 Вт. При зниженні частоти до 1 Гц для статичних зображень споживання падає до 0,13 Вт.

Це не перша спроба HKC у сегменті ультранизьких частот оновлення. Наприкінці 2024 року компанія вже повідомляла про робочий 16-дюймовий ноутбучний дисплей із частотою 1 Гц. Тоді HKC відкрито називала основні технічні проблеми: поляризацію рідких кристалів, зниження яскравості та появу мерехтіння під час тривалих інтервалів між оновленнями кадру. Схоже, у новій версії панелі ці недоліки вдалося подолати.

Водночас HKC поки що не розкрила повні технічні характеристики дисплея. У публікації відсутні дані про діагональ, роздільну здатність, пікову яскравість, час відгуку, колірне охоплення, а також про умови, за яких система автоматично перемикається між 1 і 60 Гц.

З огляду на заявлені параметри, цей дисплей навряд чи орієнтований на ігрові ноутбуки. Натомість він виглядає логічним вибором для бізнес-моделей, де значну частину часу на екрані відображаються статичні інтерфейси — таблиці, документи або пошта, і саме економія енергії виходить на перший план.

За даними китайських медіа, офіційну презентацію нової панелі HKC планує провести на CES 2026.

Анонсований HKC M10 Ultra — перший у світі монітор RGB Mini-LED

Джерело: videocardz

