Antgamer представила перший монітор 1080 Гц

HKC оголосила про випуск ігрового монітора з частотою до 1080 Гц

Компанія HKC на додачу до першого у світі монітора RGB Mini-LED оголосила про випуск нового ультрашвидкого ігрового монітора, який здатен працювати з частотою оновлення до 1080 Гц. Модель ANT275PQ MAX із лінійки Antgamer отримала подвійний режим роботи: роздільна здатність 2560×1440 пікселів при частоті 540 Гц або 1280×720 пікселів при 1080 Гц.

Ця деталь стала відомою лише зараз, хоча сам монітор вперше з’явився ще у серпні цього року як 540-герцовий QHD-дисплей. HKC також планує продемонструвати ANT275PQ MAX на виставці CES 2026. У пресматеріалах до CES компанія описує новинку як QHD LCD монітор для кіберспорту з функцією роботи в двох режимах, яка й відкриває доступ до частоти 1080 Гц.

Ще в серпні ANT275PQ MAX позиціонували як 27-дюймовий IPS-монітор з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів, побудований на оксидній підкладці (HMO). Тоді ж з’явилася інформація про підтримку DisplayPort 2.1 UHBR20, що критично важливо для роботи з надвисокою частотою оновлення в QHD без агресивного стиснення сигналу. Орієнтовна ціна в Китаї становила близько $980.

Після торішнього релізу моделі ANT257PF із частотою 750 Гц на FAST TN-матриці, бренд Antgamer представляє оновлений ANT275PQ MAX як QHD LCD-монітор із найвищою у світі частотою оновлення. На додачу до підтримки 1080 Гц він також використовує обробку зображення на основі ШІ для досягнення максимальної швидкості у шутерах від першої особи.

Варто уточнити: активація режиму 1080 Гц автоматично знижує роздільну здатність до 720p. Подібні рішення на ринку вже траплялися, але досі немає підтверджень, що їх реально використовують у професійних кіберспортивних турнірах. Формально власник такого монітора може заявити, що має найшвидшу матрицю на ринку, але грати на роздільній здатності, нижчій за ту, що пропонують більшість сучасних смартфонів, — рішення дуже специфічне.

Нагадаємо, на виставці CES 2026 компанія LG покаже перший у світі 5K MiniLED монітор з ШІ-апскейлінгом та перший 39” 5K2K OLED та 52” 5K2K, а Samsung представить монітори Odyssey 2026 з частотою 1040 Гц і 6K 3D без окулярів.

Джерело: videocardz