Honda Striemo — перший самобалансувальний електросамокат компанії із запасом ходу до 30 км та максимальною швидкістю 25 км/год

Компанія Honda запустила новий напрямок бізнесу і створила компанію Striemo, яка зосередиться на рішеннях мікромобільності. Йдеться про короткі поїздки на роботу, до передмість або по території кампуса.

Компанія Striemo вже підготувала до випуску свій перший пристрій – однойменний самобалансувальний електросамокат. Він має 3 колеса та систему підтримки балансу власної розробки. Як заявляє виробник, пристрій забезпечує стабільну їзду у всьому діапазоні швидкостей – від мінімальної, порівнянної з повільною ходьбою, до максимальної, як при їзді велосипедом.

Електросамокат Striemo важить 20 кг та має вантажність до 120 кг. Повідомляється про доступність трьох швидкісних режимів з максимальною швидкістю 6 км/год, 15 км/год та 25 км/год. Запас ходу становить до 30 км на повному заряді акумулятора, а зарядка займає 3,5 години. Електросамокат Striemo можна скласти та котити на двох задніх колесах. Компанія працює над додатком-компаньйоном, але його можливості поки що не уточнюються.

Електросамокат Striemo надійде у продаж у Японії до кінця цього року, а в Європі та США – у 2023 році. Його ціна поки що не повідомляється.

Джерело: techradar