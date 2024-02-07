Honda відкликає понад 750 000 авто 2020–2022 років через проблему з датчиком подушки безпеки

Honda відкликає понад 750 000 автомобілів, випущених у період з 2020 по 2022 рік. Компанія каже, що датчик ваги, який призначений для відключення подушок безпеки пасажира, якщо сидіння зайняте дитиною або дитячим кріслом, може не працювати належним чином.

Вплив вологи може призвести до тріщини та виходу з ладу конденсатора в датчику. Проблема була пов’язана зі зміною матеріалу для друкованої плати датчика: постачальник Honda вніс зміни, коли стихійне лихо порушило виробництво в іншого постачальника. Змінена друкована плата не була перевірена належним чином і може призвести до додаткового навантаження на конденсатор, його виходу з ладу та внутрішнього короткого замикання.

Гарантійна претензія в серпні 2020 року була першим натяком Honda на наявність проблеми. Початкове розслідування не дало результату, але автовиробник продовжував отримувати претензії та в січні 2024 року вирішив відкликати автомобілі. Зазначається, що з червня 2020 року по січень 2024 року було подано 3834 претензії по гарантії щодо цієї проблеми. У січні 2022 року постачальник датчиків повернувся до оригінального матеріалу друкованої плати, але проблема все ще стосується таких моделей:

Acura MDX 2020, 2022 року випуску

Acura RDX, 2020-2022

Acura TLX, 2020-2021

Honda Accord 2020-2022

Honda Accord Hybrid 2020-2021

Honda Civic 2020-2022

Honda Civic Type-R 2021

Honda CR-V 2020-2021

Honda CR-V Hybrid 2020-2021

Honda Fit 2020

Honda HR-V 2020-2022

Honda Insight 2021

Honda Odyssey 2020-2022

Honda Passport 2020-2021

Honda Pilot 2020-2022

Honda Ridgeline 2020-2021

Виправленням у цьому випадку є новий датчик ваги для сидіння, який Honda замінить безкоштовно. Очікується, що компанія повідомить власників на початку наступного місяця.

Джерело: Ars Technica