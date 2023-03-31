Huawei фіксує найбільше падіння прибутку за всю історію – причина в санкціях США та заходи щодо боротьби з пандемією

Huawei опублікувала фінансовий звіт за 2022 рік, з якого випливає, що сума чистого прибутку за рік впала на 69% – до 35,6 млрд юанів ($5,18 млрд). Падіння у відсотковому вираженні перевершило показник 2011 року, коли фіксувався спад прибутку на 54%. При цьому виторг збільшився на 0,9% – до 642,3 млрд юанів (близько $93,5 млрд). Що важливо, Huawei вдалося стабілізувати доходи після падіння більш ніж на 28% у 2021 році.

Слід зазначити, що у 2021 Huawei отримала великий приріст прибутку після продажу свого бренду смартфонів Honor. Тому слабкий результат 2022 року виглядає ще сумнішим порівняно з хорошим показником 2021 року.

З усім тим, серед основних причин зниження прибутку у 2022 році китайський гігант називає зростання цін на сировинні товари, суворий контроль Китаю над пандемією минулого року та зростання витрат на дослідження та розробки. Також на бізнес негативно впливають санкції США. Компанія прагне послабити їхній вплив шляхом диверсифікації бізнесу та пошуку нових ринків збуту.

У попередні кілька років через санкції Huawei зіштовхнулась із проблемами у сферах продажу телекомунікаційного обладнання та споживчих пристроїв. Компанія диверсифікувала бізнес, завдяки чому спромоглася наростити доходи в сегменті хмарних обчислень. Huawei вперше оприлюднила дані лише з бізнесу хмарних обчислень і заявила, що у 2022 році дохід у цій сфері становив 45,3 млрд юанів (близько $6,6 млрд).

Huawei також почала випускати автомобілі у партнерстві з автовиробником Seres. Huawei заявила, що її підрозділ Intelligent Automotive Solutions, що зароджується, приніс у 2022 році 2,1 млрд юанів (близько $0,31 млрд). Компанія інвестувала у цей підрозділ $3 млрд з моменту його створення у 2019 році, і тепер у ньому працює 7000 співробітників, які займаються дослідженнями та розробками.

Джерело: cnbc