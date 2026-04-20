У мережі з’явилися зображення злитих макетів iPhone Fold — манекенів, які виробники чохлів зазвичай отримують задовго до офіційного анонсу. Матеріал опублікував відомий інсайдер Majin Bu у своєму акаунті на X. За його даними, джерелом стали постачальники чохлів, які вже розпочали виробництво під ще не оголошений пристрій.





Макет підтверджує раніше злиту товщину: у розгорнутому стані iPhone Fold залишається в межах 5 мм. Це один із найтонших показників серед усіх складаних смартфонів, що нині є на ринку.

Найцікавіше — дизайн. На відміну від Galaxy Z Fold 7 і злитого Galaxy Z Fold 8 Wide із жорсткими прямими кутами, iPhone Fold отримає злегка заокруглені ребра — схожі на ті, що Apple використала в iPhone 17 Pro. Кнопка живлення розташована збоку і, за чутками, суміщена з датчиком Touch ID. Кнопки гучності перенесені на верхній торець — що утворює довгу сторону в розгорнутому положенні.

На кількох злитих зображеннях чохлів для iPhone Fold помітні магнітні кільця на задній панелі. Чи означає це підтримку MagSafe — поки незрозуміло. Якщо Apple вирішить обійтися без магнітного бездротового заряджання на пристрої вартістю понад $2 000, це буде дивне рішення, яке навряд чи сподобається аудиторії.





За попередніми даними, внутрішній дисплей iPhone Fold матиме діагональ 7,76 дюйма, зовнішній — 5,5 дюйма. На відміну від iPhone 17 Pro із трьома камерами, складана версія отримає лише дві — задля економії місця всередині корпусу. Під капотом очікується чип A20.

Samsung своєю чергою рухається у протилежному напрямку. Galaxy Z Fold 8 Wide, за злитими рендерами, зберігає чіткі прямі форми — незважаючи на те, що сам проєкт, за чутками, розпочали саме під впливом інформації про дизайн iPhone Fold. Очікується, що корейський флагман вийде на кілька тижнів раніше за Apple.

Тим часом Huawei вже не чекає нічиїх анонсів: компанія запустила власний широкий складаний смартфон Pura X Max. Ринок широких фолдерів розігрівається ще до того, як Apple зробила перший офіційний крок.

Всі наведені дані ґрунтуються на витоках і чутках. Офіційних підтверджень від Apple і Samsung наразі немає.

Джерело: Android Authority