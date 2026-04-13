13.04.2026

Китайський прорив: Huawei випереджає Apple та Samsung із запуском унікального складаного смартфона Pura X Max

Huawei Pura X Max: перший у світі "широкий" складаний смартфон представлено офіційно / The Verge
Компанія Huawei офіційно підтвердила запуск свого нового флагмана Pura X Max у Китаї, який стане першим у світі горизонтально-широким складаним смартфоном. Новинка пропонує унікальний форм-фактор, що наближає пристрій за габаритами до компактних планшетів.


Згідно з офіційними даними, оприлюдненими 13 квітня 2026 року, пристрій отримає внутрішній дисплей діагоналлю 7.69 дюйма зі співвідношенням сторін 16:10. Зовнішній екран на 5.5 дюйма дозволяє комфортно виконувати щоденні завдання, не розгортаючи смартфон.

Такий підхід суттєво відрізняється від звичних гнучких гаджетів, які у складеному стані мають витягнуту форму. Huawei Pura X Max більше нагадує оригінальний Google Pixel Fold або iPad mini, що робить перегляд відео та роботу з документами значно зручнішими.


Технічне серце новинки — новий дев’ятипіксельний чипсет Kirin 9030. Смартфон вийде у кількох конфігураціях пам’яті: від 12/256 ГБ до топової версії Collector’s Edition на 16 ГБ оперативної та 1 ТБ постійної пам’яті.

Окрему увагу приділено камері. Пристрій оснащено системою XMAGE з трьома сенсорами, серед яких виділяється покращений телеоб’єктив із технологією Red Maple. Це дозволяє отримувати професійну якість знімків навіть при складному освітленні.

Дизайн моделі представлено у п’яти кольорах: Midnight Black, Zero White, Interstellar Blue, Olive Gold та Vibrant Orange. Задня панель має характерну текстуру, розділену на секції, що додає гаджету преміального вигляду.

Офіційні продажі в Китаї стартують 20 квітня разом із новою лінійкою смартфонів Pura 90. Попри високу конкуренцію, Huawei вкотре довела свою здатність диктувати тренди, представивши “широкий” формат раніше за своїх головних конкурентів.

Спецпроєкти
Аналітики вважають, що такий форм-фактор стане основним для професійних користувачів, яким потрібен максимальний робочий простір у кишені. Поки що Apple та Samsung лише готують свої відповіді, Huawei вже відкрила попередні замовлення для внутрішнього ринку.

Джерело: The Verge

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати