Huawei представила Pura X Max — перший смартфон з дисплеєм 3:2 та змінною діафрагмою

Huawei

Huawei показала Pura X Max — один з найоригінальніших сучасних складаних смартфонів.





Завдяки широкому дисплею пристрій за дизайном нагадує Apple iPhone Fold. Стилус також дозволяє перетворити цей смартфон на планшет. Pura X Max отримав 5,4″ OLED-дисплей зі співвідношенням сторін 3:2, значно ширший ніж в Samsung Galaxy Z Fold7. Дисплей має захист від подряпин завдяки склу Kunlun Glass другого покоління. Частота оновлення регулюється від 1 до 120 Гц, а роздільна здатність складає 1848x1264p.

У розкладеному вигляді дисплей Pura X Max складає 7,7″ в альбомній орієнтації. Основний дисплей має роздільну здатність 2584×1828p з частотою оновлення 120 Гц. Смартфон отримав захист від пилу та вологи за стандартом IP59. У розкладеному вигляді він завтовшки 5,2 мм та 11,2 мм у складеному.

Смартфон оснащений основною камерою на 50 Мп з діафрагмою f/1.4-4.0, надширококутною камерою на 12 Мп з f/2.2 та перископічним телеоб’єктивом на 50 Мп з f/2.2 та 3,5-кратним оптичним зумом. Фронталка як на основному, так і на додатковому дисплеї на 8 Мп.





Акумулятор місткістю 5300 мА·год заряджається через USB-C потужністю до 66 Вт. Максимальна потужність бездротової зарядки складає 50 Вт. Смартфон працює на процесорі HiSilicon Kirin 9030 Pro ARM з підтримкою Wi-Fi 7 та Bluetooth 6.0.

Початково продажі стартують у Китаї. Вартість базової моделі з 12 ГБ ОЗП та 256 ГБ вбудованої пам’яті складатиме $1610. Топова модель з 16 ГБ ОЗП та 1 ТБ пам’яті коштуватиме $2050. Коли смартфон з’явиться у широкому доступі поки невідомо.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: NotebookCheck