Новини Пристрої 16.04.2026

Huawei готує потужного конкурента MacBook Neo з 24 ГБ ОЗП

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

innoGyan.in / X

Huawei представила власного конкурента Apple MacBook Neo — ноутбук MateBook 14 HarmonyOS Edition.


Реліз має відбутись 20 квітня. Пристрій отримає 24 ГБ ОЗП та чипсет Kirin X90A. MateBook 14 HarmonyOS Edition матиме тонші рамки дисплея, ніж в MacBook Neo. Він також отримає більше портів.

На лівому боці розміщуються HDMI, USB Type-A, USB Type-C та 3,5-мм роз’єм. Водночас компанія поки не показала правої сторони пристрою. Ноутбук також отримає скруглені клавіші. Наразі очікується, що пристрій отримає 24 ГБ ОЗП, 512 ГБ вбудованої пам’яті та чипсет Kirin X90A.


Пристрій матиме 14,2″ дисплей з роздільною здатністю 2,8K Ultra High та адаптивну частоту оновлення 120 Гц. Окрім цього ноутбук отримає власну систему Huawei HarmonyOS. Huawei MateBook 14 має попередньо встановлену версію Windows 11, однак випущену у 2024 році, яка з того часу не оновлювалась.

Загалом Huawei хоче відмовитись від використання Windows у всіх своїх пристроях, надаючи перевагу власній ОС. Детальні характеристики та ціну пристрою обіцяють розкрити в день релізу.

Раніше ми писали, що продуктивність MacBook Neo перевірили з іграми на Windows 11.  За повідомленнями, ажіотаж на популярний бюджетний MacBook Neo призвів до дефіциту процесорів A18 Pro в Apple. Компанія продала більше цих ноутбуків, ніж очікувала. Наразі в Apple просто не має в наявності необхідної кількості A18 Pro для виробництва більшої кількості MacBook Neo.

Джерело: NotebookCheck

