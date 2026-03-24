905 км автономності і вигляд Porsche Taycan: Huawei і SAIC запустили електромобілі Z7 і Z7T

Вадим Карпусь

Saic Z7

Huawei продовжує завойовувати ринок електромобілів і разом із SAIC Motor відкрили попередні замовлення на нові моделі Saic Z7 і Z7T. Вони явно націлилися в преміум-сегмент, де досі домінують європейські бренди.


Обидві новинки входять до екосистеми HIMA. Це формат продажу авто через фірмові магазини Huawei. Сам бренд Saic створили як спільний проєкт двох гігантів, які хочуть закріпитися серед топових виробників електрокарів.

Z7 — це седан-купе, а Z7T — спортивний універсал. Дизайн відверто натякає на Porsche Taycan: витягнутий силует, плавні лінії й акцент на динаміці. Габарити відповідні: 5036 мм у довжину, 1975 мм у ширину і колісна база 3000 мм, що прямо говорить про просторий салон.

Технічно це “близнюки”. Базова версія отримала один електромотор на задній осі потужністю 264 кВт (354 к.с.). Повнопривідна версія з двома моторами видає вже 434 кВт (582 к.с.). Найшвидший з них — седан Z7: розгін до 100 км/год займає 3,44 секунди. Проте практичнішим виглядає універсал Z7T, який забезпечує до 1694 л корисного обсягу багажника проти 1582 л у седана.


Комплектації пропонують батареї місткістю 81 кВт·год або 100 кВт·год. За китайським циклом, запас ходу сягає до 905 км, хоча в реальному житті він буде нижчим. Плавність руху забезпечує активна підвіска, яка підлаштовується під дорогу.

Салон включає великий “плаваючий” центральний екран, окремий дисплей для водія і проєкцію на лобове скло. Пасажирське сидіння виконане у форматі “нульової гравітації”. Всього доступно п’ять кольорів інтер’єру.

Ключова особливість Saic Z7 і Z7T — це технології Huawei. Обидві моделі оснащені системою допомоги водію Huawei ADS 4.1 із LiDAR на 896 ліній. Такий сенсор бачить об’єкти висотою 14 см на відстані до 122 м навіть уночі.

Який домашній інтернет в Україні працював найстабільніше у 2025 році: результати міжнародного рейтингу
Renance.io запускає повний функціонал платформи. Що це означає для інвесторів у нерухомість Південно-Східної Азії

Ціни стартують із 228 800 юанів (близько €28 361) за Z7 і 239 800 юанів (близько €29 720) за Z7T. Для ранніх замовлень пропонують бонуси на 11 000 юанів (€1 400).

Попередня модель H5 продалася тиражем 33 222 авто з кінця 2025 року, що досить непогано, але для Китаю це лише початок. Нові Z7 і Z7T роблять ставку на швидкість, дизайн і технології, щоб забрати більшу частку преміум-ринку.

Електрокросовери Huawei Aito M5, M8 і M9 йдуть в Європу: автономність 705 км від €27500

Джерело: arenaev

Audi A6 e-tron і Q6 e-tron 2027: кнопки знову на кермі, ChatGPT у салоні й обмін даними про ями
BMW інвестувала €10 млрд у електромобілі та націлилася на 50% продажів до 2030 року
Електрокар, який зміг: Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
До 950 км ходу і зарядка за 9 хвилин: BYD показала електричний SUV Great Tang
Ринок електромобілів у ЄС зріс на 13,9%: Tesla — у мінусі, BYD додала 165%
Tesla запускає розумного асистента Grok для авто в Європі
В Україну завезли 504 авто з податком на розкіш: у 3 рази менше, ніж торік
Електричний монстр Xiaomi YU7 GT: 990 к.с., 705 км запасу ходу і автопілот
Розетка на колесах: Volkswagen показала ID.3 Neo з новими функціями та збільшила запас ходу ID.4 й ID.5
Так міг виглядати Apple Car: Ferrari показала свій перший електрокар з дизайном Джоні Айва
Tesla підняла ціну на Cybertruck AWD на $10000 за 10 днів після анонсу
В Україну завезли майже пів мільйона авто за 2025 рік: Tesla Model Y в топі, а середній вік — 9 років
Китай заборонив електромобілі з прихованими дверними ручками
Електромобіль, який не боїться -50°C: вийшов перший серійний Changan Nevo A06 з батареєю CATL Naxtr
Топ-10 електромобілів в Україні: як змінились ціни та пропозиція після запровадження ПДВ
В BMW визнали, що доплата за підігрів сидінь була помилкою і… подвоїли інші підписки
Електромобілі втрачають перевагу: заряджання в Україні здорожчало в два рази
Kia EV2 від €26 600 має до 453 км автономності та може віддавати енергію
Перший тест-драйв нового Xiaomi SU7 2026: "Apple Car", якого не сталося
Toyota C-HR+ отримав 150 кВт зарядку і до 607 км ходу
Tesla вводить абонплату за раніше безплатні функції
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
