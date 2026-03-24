905 км автономності і вигляд Porsche Taycan: Huawei і SAIC запустили електромобілі Z7 і Z7T

Saic Z7

Huawei продовжує завойовувати ринок електромобілів і разом із SAIC Motor відкрили попередні замовлення на нові моделі Saic Z7 і Z7T. Вони явно націлилися в преміум-сегмент, де досі домінують європейські бренди.





Обидві новинки входять до екосистеми HIMA. Це формат продажу авто через фірмові магазини Huawei. Сам бренд Saic створили як спільний проєкт двох гігантів, які хочуть закріпитися серед топових виробників електрокарів.

Z7 — це седан-купе, а Z7T — спортивний універсал. Дизайн відверто натякає на Porsche Taycan: витягнутий силует, плавні лінії й акцент на динаміці. Габарити відповідні: 5036 мм у довжину, 1975 мм у ширину і колісна база 3000 мм, що прямо говорить про просторий салон.

Технічно це “близнюки”. Базова версія отримала один електромотор на задній осі потужністю 264 кВт (354 к.с.). Повнопривідна версія з двома моторами видає вже 434 кВт (582 к.с.). Найшвидший з них — седан Z7: розгін до 100 км/год займає 3,44 секунди. Проте практичнішим виглядає універсал Z7T, який забезпечує до 1694 л корисного обсягу багажника проти 1582 л у седана.





Комплектації пропонують батареї місткістю 81 кВт·год або 100 кВт·год. За китайським циклом, запас ходу сягає до 905 км, хоча в реальному житті він буде нижчим. Плавність руху забезпечує активна підвіска, яка підлаштовується під дорогу.

Салон включає великий “плаваючий” центральний екран, окремий дисплей для водія і проєкцію на лобове скло. Пасажирське сидіння виконане у форматі “нульової гравітації”. Всього доступно п’ять кольорів інтер’єру.

Ключова особливість Saic Z7 і Z7T — це технології Huawei. Обидві моделі оснащені системою допомоги водію Huawei ADS 4.1 із LiDAR на 896 ліній. Такий сенсор бачить об’єкти висотою 14 см на відстані до 122 м навіть уночі.

Ціни стартують із 228 800 юанів (близько €28 361) за Z7 і 239 800 юанів (близько €29 720) за Z7T. Для ранніх замовлень пропонують бонуси на 11 000 юанів (€1 400).

Попередня модель H5 продалася тиражем 33 222 авто з кінця 2025 року, що досить непогано, але для Китаю це лише початок. Нові Z7 і Z7T роблять ставку на швидкість, дизайн і технології, щоб забрати більшу частку преміум-ринку.

Джерело: arenaev