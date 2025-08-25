Ігрова блокчейн-студія подала в суд на компанію xAI Ілона Маска

Ігрова мережа на базі блокчейну Ethereum під назвою XAI подала позов проти компанії Ілона Маска під назвою xAI, звинувачуючи її в порушенні прав на торгівельну марку. Представними блокчейн-компанії заявили, що захищають бренд, оскільки назва продукту Маска викликає плутанину.

Створена у 2021 році, компанія Ex Populus розробляє та видає ігри на основі блокчейну, зокрема в екосистемі Ethereum.

У 2023 році компанія розробила платформу під назвою XAI, яка дозволяє розробникам відеоігор використовувати ігрові рішення на основі ШІ та автономні програмні системи на різних платформах.

Ex Populus подав позов на підставі порушення прав на торгівельну марку, недобросовісну конкуренцію та неправдиве позначення походження, а також недобросовісні ділові практики. Компанія стверджує, що зареєструвала торгівельну марку XAI з червня 2023 року, що захищає її під правами загального права.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Маск продовжував публічно використовувати цю назву для позначення своєї компанії штучного інтелекту, пов’язаної з платформою X. У липні 2023 року він оголосив, що створить нову компанію штучного інтелекту та технологій, яку він назвав xAI. В результаті багато трейдерів почали плутати мережу Ex Populus з ігровим ШІ-підприємством Маска.

Після появи новини про позов проти Маска токен зазнав падіння вартості. 25 серпня токен XAI впав на 3,84% від свого попереднього денного піка. Наразі він торгується за $0.04871 .

Джерело: Ex Populus