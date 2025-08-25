Новини Крипто 25.08.2025 comment views icon

Ігрова блокчейн-студія подала в суд на компанію xAI Ілона Маска

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

Ігрова блокчейн-студія подала в суд на компанію xAI Ілона Маска

Ігрова мережа на базі блокчейну Ethereum під назвою XAI подала позов проти компанії Ілона Маска під назвою xAI, звинувачуючи її в порушенні прав на торгівельну марку. Представними блокчейн-компанії заявили, що захищають бренд, оскільки назва продукту Маска викликає плутанину.

Створена у 2021 році, компанія Ex Populus розробляє та видає ігри на основі блокчейну, зокрема в екосистемі Ethereum.

У 2023 році компанія розробила платформу під назвою XAI, яка дозволяє розробникам відеоігор використовувати ігрові рішення на основі ШІ та автономні програмні системи на різних платформах.

Ex Populus подав позов на підставі порушення прав на торгівельну марку, недобросовісну конкуренцію та неправдиве позначення походження, а також недобросовісні ділові практики. Компанія стверджує, що зареєструвала торгівельну марку XAI з червня 2023 року, що захищає її під правами загального права.

Маск продовжував публічно використовувати цю назву для позначення своєї компанії штучного інтелекту, пов’язаної з платформою X. У липні 2023 року він оголосив, що створить нову компанію штучного інтелекту та технологій, яку він назвав xAI. В результаті багато трейдерів почали плутати мережу Ex Populus з ігровим ШІ-підприємством Маска.

Після появи новини про позов проти Маска токен зазнав падіння вартості. 25 серпня токен XAI впав на 3,84% від свого попереднього денного піка. Наразі він торгується за $0.04871 .

Джерело: Ex Populus

Популярні новини

arrow left
arrow right
SpaceX заборгувала $3 млрд податків, доки Маск боровся за ефективність уряду, — розслідування
ШІ без контролю політкоректності: xAI пояснила, чому бот Ілона Маска Grok хвалив Гітлера
Ілон Маск став найненависнішою людиною у США, — опитування
eToro запустив цілодобову торгівлю токенізованими акціями понад 100 топових компаній США
Ілон Маск хотів, щоб розробники Grok дали чатботу «власні обличчя» — витік внутрішнього листування
Tesla не платить підрядникам, збанкрутувало вже дві компанії
ETH націлився на $5 тис.: тим часом ліквідовано позицій трейдерів на $152 млн
Grok знов чудить: каже, що його вимкнули за Сектор Газа, Ілон Маск розповідає про "дурну помилку"
Visa додала підтримку трьох стейблкоїнів, а також мереж Avalanche та Stellar
Ethereum встановив рекорд: 121 млн ETH в обігу
Компания Circle розробила власний блокчейн для стейблкоїнів — ARC
На тлі падіння крипторинку ETF-фонди втратили майже $1 млрд
Ілон Маск схвалює: Grok навчився генерувати фото та відео 18+
Спотові Ethereum-ETF зафіксували рекордні денні притоки капіталу з BlackRock і Fidelity на чолі
Ілон Маск оголосив про створення політичної партії
Ілон Маск шукає «вайфу-розробника» для Grok на зарплату $440 000
Каліфорнія намагається заборонити продажі Tesla в суді — через оманливу рекламу Autopilot та FSD
Повітряні сили США купують Tesla Cybertruck, щоб використовувати як мішені для ракет
Хакери вже вкрали криптовалют більше, ніж за весь 2024 рік
"OpenAI з'їсть Microsoft живцем": Ілон Маск відреагував на старт GPT-5 у продуктах компанії
Фільм «Штучний» про переворот в OpenAI отримає «легкого» лиходія у вигляді Ілона Маска. Хто його зіграє?
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати