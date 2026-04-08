Х почне банити криптоскамерів: хто вперше напише "крипто" — готує паспорт

Андрій Шадрін

Соціальна мережа X впроваджує жорстку систему фільтрації контенту для протидії фінансовим махінаціям у сфері цифрових активів. Про це заявив на початку квітня у X розробник та підприємець Нікіта Бір, який приєднався до команди платформи для розв’язання проблем із безпекою та спамом.


Алгоритми платформи ініціюватимуть автоматичне блокування облікових записів користувачів, які вперше публікують дописи з використанням термінології, пов’язаної з криптоіндустрією. Повернення доступу до сторінки стане можливим лише після надання офіційних документів, що підтверджують особу власника профілю. За попередніми оцінками розробників та експертів, такий радикальний крок дозволить ліквідувати до 99% випадків криптоскаму, що наразі є однією з найбільших проблем модерації.

Основний удар спрямовано на мережі ботів, які використовують автоматичну генерацію повідомлень для просування сумнівних схем та викрадення коштів. Оскільки більшість зловмисників оперують тисячами фейкових акаунтів одночасно, вимога обов’язкової верифікації за державним ID-карткою або паспортом робить їхню діяльність економічно недоцільною та технічно складною.

Раніше Нікіта Бір, відомий розробник та підприємець, що приєднався до команди X, наголошував на необхідності радикального очищення стрічки від спаму, який імітує активність реальних інвесторів. Проблема шахрайства на платформі загострилася після того, як зловмисники почали масово використовувати зламані акаунти з “синіми галочками” або створювати візуально ідентичні копії профілів відомих діячів ринку.


“X запроваджує нове правило для боротьби з криптошахрайством: якщо ви вперше пишете слово “криптовалюта”, ваш акаунт буде автоматично заблоковано доти, доки ви не пройдете перевірку особи за державним посвідченням. Очікується, що це зупинить 99% шахрайств”, — написав Бір у своєму Х.

Згідно зі статистикою, жертви таких схем щороку втрачають сотні мільйонів доларів через перехід за фішинговими посиланнями, що обіцяють безкоштовні роздачі токенів або надприбуткові інвестиції. Оновлена політика безпеки має на меті створити бар’єр саме на етапі входу нового гравця в інформаційне поле криптоспільноти. Якщо система ідентифікує підозрілу активність або першу згадку ключових слів від неперевіреного профілю, механізм “заморозки” спрацьовуватиме миттєво.

Критики ініціативи вказують на ризики для анонімності, яка є базовою цінністю для багатьох учасників блокчейн-ринку. Однак керівництво соціальної мережі робить ставку на безпеку транзакцій та чистоту контенту. Впровадження ідентифікації через державні документи є частиною глобальної стратегії перетворення X на “додаток для всього”, де фінансові операції мають відбуватися в захищеному середовищі.

Наразі технічний департамент працює над інтеграцією сервісів перевірки, які зможуть оперативно обробляти запити на розблокування, щоб мінімізувати незручності для справжніх користувачів, що вирішили вперше обговорити ринкові тренди.

Важливо зазначити, що ця заява з’явилася в контексті тривалої боротьби Ілона Маска з фермами ботів. Попередні методи, як-от платна підписка Premium, не дали очікуваного результату в сегменті високоприбуткового шахрайства, оскільки прибутки від однієї вдалої операції покривали витрати на сотні верифікованих акаунтів. Нова модель із прив’язкою до реального фізичного документа має розірвати цей ланцюг.

Фахівці з кібербезпеки прогнозують, що протягом першого місяця після запуску системи кількість рекламного спаму в коментарях під дописами великих бірж та аналітичних агентств може скоротитися в десятки разів. Це суттєво змінить ландшафт комунікації всередині криптоіндустрії на платформі, змушуючи авторів або виходити з тіні, або шукати інші майданчики для обговорення активів.

Загалом ініціатива відображає загальний тренд на деанонімізацію великих соціальних медіа задля запобігання поширенню дезінформації та фінансових злочинів.

