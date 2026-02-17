X / Twitter запускає Smart Cashtags: торгівля криптовалютами і акціями прямо у стрічці

Depositphotos

Платформа X готується ввести нову функцію Smart Cashtags, яка не лише показуватиме ринкові дані криптовалют та акцій у стрічці, а й дозволить користувачам торгувати цифровими активами безпосередньо з постів.





У найближчі кілька тижнів компанія планує запустити Smart Cashtags, який стане великим кроком у трансформації X з соцмережі до фінансового “супердодатку” з вбудованими торговими можливостями. Smart Cashtags — це модернізована система зв’язування фінансових символів з живими ринковими даними, включно з криптовалютами та акціями. Замість простого текстового згадування тепер кожен tag відкриватиме сторінку з актуальною ціною, графіком змін, статистикою та списком постів, де згадується актив.

“Smart Cashtags будуть підтримувати дані майже в реальному часі для всього, що випущено на блокчейні. Це означає, що користувачі зможуть бачити інформацію не лише про великі криптовалюти, такі як Bitcoin чи Ethereum, а й про менш ліквідні токени, DeFi‑проєкти та активи з низькою капіталізацією”, — сказав глава продуктового напрямку X Нікіта Бір.

За словами Біра, нова система дозволить точно визначати активи — включно з конкретними смарт‑контрактами для токенів, що вирішує давню проблему плутанини з тікерами в криптоспільноті. Це особливо важливо для екосистем, таких як Solana, де багато токенів мають схожі символи. Попередні макети інтерфейсу Smart Cashtags демонструють кнопки “Buy” і “Sell”, що свідчить про плани X інтегрувати торгові можливості безпосередньо в додаток. Хоча технічні деталі виконання ордерів ще не підтверджені, це може здійснюватися через партнерські інтеграції з криптобіржами.

Smart Cashtags мають відрізнятися від попередніх спроб Cashtags у 2022 році, які показували лише діаграми цін через зовнішні сервіси. Нова система планує глибшу інтеграцію даних on‑chain та обговорень X для всіх активів, що торгуються. Підтримка криптовалют у Smart Cashtags вже привернула увагу криптоспільноти: у тестових згадках уточнюється, що функція охоплює дані не лише про великі монети, а й токени Solana‑екосистеми — це демонструє бажання X стати не лише місцем обговорення крипто, а й інструментом для ринкових дій.

Smart Cashtags продовжують загальну стратегію X щодо фінансової інтеграції, яка включає також запуск платіжного сервісу X Money для переказів і зберігання коштів, що тестується всередині компанії. Паралельно з розвитком Smart Cashtags, Ілон Маск підтвердив, що X Money вийде у обмеженій зовнішній бета-версії протягом 1-2 місяців. Платіжний сервіс має стати «центральним хабом усіх грошових транзакцій» в екосистемі X: користувачі зможуть робити перекази, зберігати кошти, оплачувати сервіси та користуватися інструментами для креаторів — усе в одному “додатку для всього”.





Джерело: CoinPedia