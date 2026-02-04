tradfi
Новини IT-бізнес 04.02.2026 comment views icon

В офіс Twitter/X у Франції завітала поліція: Маск на допиті

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

В офіс Twitter/X у Франції завітала поліція: Маск на допиті
Depositphotos

Французькі правоохоронці 3 лютого завітали з обшуками до паризького офісу X та викликали  Ілона Маска на допит у рамках розслідування щодо незаконного контенту.


У столичній прокуратурі заявили, що нещодавно розширили розслідування, яке триває вже майже рік у зв’язку з поширенням чатботом Grok заяв з запереченням Голокосту та дипфейків сексуального характеру. За інформацією представників Європолу, який допомагає французьким правоохоронцям, розслідування стосується низки ймовірних кримінальних злочинів, пов’язаних з публікаціями у X незаконного контенту та інших форм онлайн-злочинності.

Центр Європолу з боротьби з кіберзлочинністю надіслав у Париж аналітика для допомоги місцевим правоохоронцям. Французький підрозділ жандармерії з боротьби з кіберзлочинністю також надає допомогу у розслідуванні. У рамках розслідування місцева влада викликала на допит Маска та ексгендиректорку X Лінду Яккаріно. Минулого року вона звільнилась з посади на тлі гучного скандалу, пов’язаного з тим, що Grok вихваляв Гітлера. Представники прокуратури очікують Маска та Яккаріно у квітні, однак сама явка має добровільний характер. 

За словами представниці паризької прокуратури Лори Бекко, серед потенційних злочинів розслідуються: співучасть у зберіганні та поширенні порнографічних зображень неповнолітніх, порушення прав на особисті зображення внаслідок сексуальних дипфейків, заперечення злочинів проти людяності, фальсифікація роботи та шахрайське вилучення даних з автоматизованої системи обробки даних, а також діяльність організованої групи щодо створення незаконної онлайн-платформи. Минулого року керівництво X називало розслідування політично мотивованим та таким, що порушує права користувачів соцмережі. 


У X відмовились на запит французьких правоохоронців надавати доступ до власних алгоритмів рекомендацій та даних щодо повідомлень користувачів  у режимі реального часу. Окрім Маска та Яккаріно, прокуратура вимагає допиту співробітників X з приводу висунутих звинувачень. 

Водночас британський регулятор зв’язку Ofcom також надав оновлену інформацію щодо власного розслідування про створення Grok дипфейків сексуального характеру за участю реальних людей, включно з дітьми. У Ofcom збирають та аналізують докази для виявлення порушень законодавства з боку X. Управління комісара з інформації Великої Британії (ICO), яке регулює захист даних, сьогодні заявило про початок офіційного розслідування щодо компанії X з приводу обробки персональних даних чатботом Grok та його потенційної здатності створювати шкідливий контент сексуального характеру у вигляді зображень та відео. 

Ми писали, що певно найбільше ШІ-компанія Ілона Маска xAI запам’яталася поведінкою її бота Grok в соцмережі X, який відзначився антисемітськими публікаціями та вихваляннями Гітлера. Grok, який раніше рекомендував стратити Маска, не вперше бунтує проти поглядів власника. Інформація в інтернеті, на яку бот спирається під час формування відповідей, вочевидь, не відповідає цим поглядам, і Маску не лишається нічого іншого як коригувати це вручну.

Джерело: ARS Technica

Популярні новини

arrow left
arrow right
Без X Ілона Маска: європейські інституції запускають соцмережу W (“Ві”)
Великий брат: TikTok після "викупу” США почав збирати більше даних з користувачів, включно з точним місцезнаходженням
Операція "Синя пташка": стартап відроджує "вбитий" Маском Twitter у новій соцмережі
За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером
Юрист Ілона Маска підпрацьовує клоуном у вільний від позовів до OpenAI час
Попри заяви Маска, Tesla контролює "безконтрольні" Robotaxi
SpaсeX придбала xAI та X Ілона Маска: що далі?
Нова модель ChatGPT використовує Grokipedia Ілона Маска як джерело
Як тобі таке, Ілон Маск? Threads обійшла X за кількістю щоденних мобільних користувачів
Підписка на "автопілот": Tesla припиняє одноразовий продаж FSD, з лютого — лише $99/місяць
Розробники створили Reddit для ШІ: соцмережу Moltbook, де "живуть" і спілкуються 1,4 млн ботів
Ілон Маск розкритикував "Одіссею" за темношкіру Єлену Прекрасну: "Нолан зрадив своїм принципам"
SpaceX запитала дозвіл на запуск 1 млн супутників для космічних ШІ-датацентрів
Apple підтвердила нову Siri на Gemini — Ілон Маск вже відреагував
У 2025 році соціальні мережі втратили значення для компаній, — TechCrunch
TikTok лишається у США: ByteDance віддає 80% спільного підприємства зовнішнім інвесторам
Розробник створив "кладовище стартапів": 925 мертвих ідей, які втратили $32,5 млрд
Продажі Tesla падають другий рік поспіль, BYD — світовий лідер ринку електромобілів
Дослідники склали психологічний портрет LLM: в Gemini виявили аутизм, а ChatGPT — тривожник в депресії
А як же Grok? Розробники xAI писали код на Claude, доки Anthropic їх не забанила
Заборона соціальних мереж дітям до 16 років набула чинності в Австралії — що вона обмежує
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати