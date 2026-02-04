В офіс Twitter/X у Франції завітала поліція: Маск на допиті

Depositphotos

Французькі правоохоронці 3 лютого завітали з обшуками до паризького офісу X та викликали Ілона Маска на допит у рамках розслідування щодо незаконного контенту.





У столичній прокуратурі заявили, що нещодавно розширили розслідування, яке триває вже майже рік у зв’язку з поширенням чатботом Grok заяв з запереченням Голокосту та дипфейків сексуального характеру. За інформацією представників Європолу, який допомагає французьким правоохоронцям, розслідування стосується низки ймовірних кримінальних злочинів, пов’язаних з публікаціями у X незаконного контенту та інших форм онлайн-злочинності.

Центр Європолу з боротьби з кіберзлочинністю надіслав у Париж аналітика для допомоги місцевим правоохоронцям. Французький підрозділ жандармерії з боротьби з кіберзлочинністю також надає допомогу у розслідуванні. У рамках розслідування місцева влада викликала на допит Маска та ексгендиректорку X Лінду Яккаріно. Минулого року вона звільнилась з посади на тлі гучного скандалу, пов’язаного з тим, що Grok вихваляв Гітлера. Представники прокуратури очікують Маска та Яккаріно у квітні, однак сама явка має добровільний характер.

За словами представниці паризької прокуратури Лори Бекко, серед потенційних злочинів розслідуються: співучасть у зберіганні та поширенні порнографічних зображень неповнолітніх, порушення прав на особисті зображення внаслідок сексуальних дипфейків, заперечення злочинів проти людяності, фальсифікація роботи та шахрайське вилучення даних з автоматизованої системи обробки даних, а також діяльність організованої групи щодо створення незаконної онлайн-платформи. Минулого року керівництво X називало розслідування політично мотивованим та таким, що порушує права користувачів соцмережі.





У X відмовились на запит французьких правоохоронців надавати доступ до власних алгоритмів рекомендацій та даних щодо повідомлень користувачів у режимі реального часу. Окрім Маска та Яккаріно, прокуратура вимагає допиту співробітників X з приводу висунутих звинувачень.

Водночас британський регулятор зв’язку Ofcom також надав оновлену інформацію щодо власного розслідування про створення Grok дипфейків сексуального характеру за участю реальних людей, включно з дітьми. У Ofcom збирають та аналізують докази для виявлення порушень законодавства з боку X. Управління комісара з інформації Великої Британії (ICO), яке регулює захист даних, сьогодні заявило про початок офіційного розслідування щодо компанії X з приводу обробки персональних даних чатботом Grok та його потенційної здатності створювати шкідливий контент сексуального характеру у вигляді зображень та відео.

Ми писали, що певно найбільше ШІ-компанія Ілона Маска xAI запам’яталася поведінкою її бота Grok в соцмережі X, який відзначився антисемітськими публікаціями та вихваляннями Гітлера. Grok, який раніше рекомендував стратити Маска, не вперше бунтує проти поглядів власника. Інформація в інтернеті, на яку бот спирається під час формування відповідей, вочевидь, не відповідає цим поглядам, і Маску не лишається нічого іншого як коригувати це вручну.

Джерело: ARS Technica