Indie Cup Ukraine’24: відкрився прийом заявок на третій фестиваль українських незалежних розробників

Команда GTP Media повідомила про початок приймання заявок на Indie Cup Ukraine’24 — третій щорічний онлайн-фестиваль українських інді-ігор у розробці.

Участь у фестивалі Indie Cup є безкоштовною, і всі заходи проходитимуть онлайн. Під час конкурсної програми учасники фестивалю зможуть представити свої ігри експертному журі, до складу якого увійдуть розробники, журналісти та стримери з усього світу.

Indie Cup Ukraine’24 відбудеться у благодійному форматі. Під час фестивалю організатори планують зібрати кошти для підтримки ЗСУ, залучаючи як учасників фестивалю, так і великі українські геймдев-компанії.

Фестивалі Indie Cup для українських розробників є частиною ініціативи Ukrainian Games, створеної командою GTP Media для підтримки ігрової індустрії України. Учасники Indie Cup Ukraine’24 автоматично отримають запрошення на Ukrainian Games Festival 2025 у Steam, що також відбувається в межах Ukrainian Games.

Минулого року в Indie Cup Ukraine взяли участь 73 гри. Переможцями конкурсної програми у 2023 році стали Oberty, Hollow Home, Blessed Burden і Through the Nightmares.

На що чекати під час Indie Cup Ukraine’24:

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Конкурсна програма . Учасники фестивалю змагатимуться за нагороди в кількох номінаціях для найкращих розробників. Кожна гра буде оцінена журі фестивалю, яке визначить переможців у різних категоріях.

. Учасники фестивалю змагатимуться за нагороди в кількох номінаціях для найкращих розробників. Кожна гра буде оцінена журі фестивалю, яке визначить переможців у різних категоріях. Експертне журі . Оцінювання проєктів проводить незалежне журі, до складу якого увійдуть представники великих компаній, відомі незалежні розробники, журналісти та стримери з України та світу.

. Оцінювання проєктів проводить незалежне журі, до складу якого увійдуть представники великих компаній, відомі незалежні розробники, журналісти та стримери з України та світу. Презентація ігор у розробці . Усі розробники отримають можливість презентувати свої ігри на сайті фестивалю. З початком Indie Cup Ukraine’24 буде опублікований повний список проєктів, які пройшли відбір для участі.

. Усі розробники отримають можливість презентувати свої ігри на сайті фестивалю. З початком Indie Cup Ukraine’24 буде опублікований повний список проєктів, які пройшли відбір для участі. Фідбек для найкращих проєктів . Ігри, що будуть номіновані на нагороди Indie Cup Ukraine’24, отримають письмовий відгук від членів журі конкурсної програми.

. Ігри, що будуть номіновані на нагороди Indie Cup Ukraine’24, отримають письмовий відгук від членів журі конкурсної програми. Запрошення на Ukrainian Games Festival 2025. Всі учасники Indie Cup Ukraine’24 автоматично отримають можливість взяти участь у найбільшому фестивалі українських ігор у Steam, що також є частиною ініціативи Ukrainian Games.

Заявки приймаються до 3 листопада. Протягом жовтня організатори оголосять склад журі Indie Cup Ukraine та повний перелік номінацій.