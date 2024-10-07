Indie Cup Ukraine’24: відкрився прийом заявок на третій фестиваль українських незалежних розробників

Команда GTP Media повідомила про початок приймання заявок на Indie Cup Ukraine’24 — третій щорічний онлайн-фестиваль українських інді-ігор у розробці.
Участь у фестивалі Indie Cup є безкоштовною, і всі заходи проходитимуть онлайн. Під час конкурсної програми учасники фестивалю зможуть представити свої ігри експертному журі, до складу якого увійдуть розробники, журналісти та стримери з усього світу.
Indie Cup Ukraine’24 відбудеться у благодійному форматі. Під час фестивалю організатори планують зібрати кошти для підтримки ЗСУ, залучаючи як учасників фестивалю, так і великі українські геймдев-компанії.
Фестивалі Indie Cup для українських розробників є частиною ініціативи Ukrainian Games, створеної командою GTP Media для підтримки ігрової індустрії України. Учасники Indie Cup Ukraine’24 автоматично отримають запрошення на Ukrainian Games Festival 2025 у Steam, що також відбувається в межах Ukrainian Games.
Минулого року в Indie Cup Ukraine взяли участь 73 гри. Переможцями конкурсної програми у 2023 році стали Oberty, Hollow Home, Blessed Burden і Through the Nightmares.
На що чекати під час Indie Cup Ukraine’24:
- Конкурсна програма. Учасники фестивалю змагатимуться за нагороди в кількох номінаціях для найкращих розробників. Кожна гра буде оцінена журі фестивалю, яке визначить переможців у різних категоріях.
- Експертне журі. Оцінювання проєктів проводить незалежне журі, до складу якого увійдуть представники великих компаній, відомі незалежні розробники, журналісти та стримери з України та світу.
- Презентація ігор у розробці. Усі розробники отримають можливість презентувати свої ігри на сайті фестивалю. З початком Indie Cup Ukraine’24 буде опублікований повний список проєктів, які пройшли відбір для участі.
- Фідбек для найкращих проєктів. Ігри, що будуть номіновані на нагороди Indie Cup Ukraine’24, отримають письмовий відгук від членів журі конкурсної програми.
- Запрошення на Ukrainian Games Festival 2025. Всі учасники Indie Cup Ukraine’24 автоматично отримають можливість взяти участь у найбільшому фестивалі українських ігор у Steam, що також є частиною ініціативи Ukrainian Games.
Заявки приймаються до 3 листопада. Протягом жовтня організатори оголосять склад журі Indie Cup Ukraine та повний перелік номінацій.
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