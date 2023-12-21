Oberty, Hollow Home, Blessed Burden ─ названі ігри-переможці Indie Cup Ukraine’23

Команда фестивалю Indie Cup та ініціативи Ukrainian Games оголосила переможців фестивалю українських незалежних розробників Indie Cup Ukraine’23.

Найкращою грою фестивалю на думку журі став мінімалістичний пазл Oberty від соло-розробника Дмитра Дениса. Саме ця гра перемогла у категорії Most Anticipated Game Award. Пригодницька гра Blessed Burden від студії Podoba Interactive отримала нагороду Rising Star Award як найкраща гра від невеликої команди без видавця. Одразу у двох номінаціях фестивалю перемогла Hollow Home від команди Twigames ─ гра про українського підлітка, який намагається вижити в оточеному російськими військами місті. Ця рольова гра перемогла в категоріях Most Promising Game і Critics’ Choice.

А у спеціальній номінації People’s Choice Award переміг проєкт, який зібрав найбільше коштів для благодійних зборів під час Indie Cup Ukraine’23. Переможцем став платформер Through the Nightmares від SandmanTeam. Усього в межах благодійного фестивалю вдалось зібрати 437 тис. грн, на які вже придбали спорядження для захисників України.

Переможці основного конкурсу Indie Cup Ukraine’23, обрані журі фестивалю:

Most Anticipated Game Award за найкращу гру фестивалю: Oberty (Dmytro Denys)

Most Promising Game Award за найкращу гру на ранніх етапах розробки: Hollow Home (Twigames)

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Rising Star Award за найкращу дебютну гру від невеликої команди без видавця: Blessed Burden (Podoba Interactive)

Critics’ Choice Award, обрані представниками преси та інфлюенсерами: Hollow Home (Twigames)

Переможець спеціального конкурсу Indie Cup Ukraine’23:

People’s Choice Award, благодійна номінація для найбільш активної спільноти гри. Перемогла гра, якій вдалося зібрати найбільше коштів на благодійний збір фестивалю — Through the Nightmares (Sandmanteam)

Всього в Indie Cup Ukraine’23 взяли участь 72 гри, з яких журі конкурсу відібрало 26 номінантів. Серед членів журі — експерти з компаній CD Projekt RED, Creative Assembly, Remedy Entertainment, Red Beat тощо, а також ігрові журналісти, відеоблогери та розробники-переможці минулих сезонів Indie Cup.