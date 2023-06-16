Інструмент MetaHuman Animator дозволяє швидко та точно анімувати гіперреалістичних металюдей за допомогою iPhone

Компанія Epic випустила інструмент, призначений для захоплення обличчя актора за допомогою iPhone та подальшого застосування отриманого образу до гіперреалістичної «Металюдини» в Unreal Engine за «хвилини». Його анонс відбувся цієї весни. MetaHuman Animator вже доступний для розробників. Компанія також випустила відео, щоб показати, на що здатний цей інструмент.

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Ролик Epic демонструє вражаючу лицьову анімацію. Однак сама компанія як основну перевагу називає швидкість, з якою MetaHuman Animator дає результати.

«Анімація створюється локально з використанням GPU, а остаточна анімація доступна за кілька хвилин», – йдеться в пресрелізі компанії.

Це дозволяє не тільки заощадити гроші студії шляхом більш ефективного захоплення того, що відбувається, але й сприяє експериментуванню та прояву більшої творчості. Наприклад, можна зробити кілька дублів, а потім оцінити та вибрати найкращий з них. При цьому можна «ознайомитися з результатами приблизно за той час, який буде потрібний для приготування чашки кави». Лицьова анімація може бути застосована до персонажа MetaHuman «всього за кілька кліків», і система навіть здатна анімувати язик персонажа на основі промови актора.

Захоплення дій актора з використанням iPhone стало можливим в Unreal Engine з 2020 року, коли було запущено застосунок Epic Live Link Face для iOS, але тепер цей процес поєднується з високим рівнем деталізації, доступній завдяки технології Epic MetaHuman. MetaHuman Animator можна використовувати разом з iPhone 12 (і новіше), а також із «існуючими вертикальними головними стереокамерами для досягнення ще більшої точності».

Відео Blue Dot дає уявлення про те, на що здатний новий інструмент для анімації. Хоча Epic заявляє, що можна налаштувати анімацію після захоплення, в цьому випадку були зроблені «мінімальні втручання» поверх захоплення гри актора.

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Додатково Epic підготувала відео про те, як використовувати цей інструмент, і документацію в Epic Developer Community.

Джерело: The Verge