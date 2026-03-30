Програміст з термінальним раком мозку потрапив під масові звільнення Epic — Суіні обіцяє забезпечити страховку

Софія Шадріна

Тім Суіні / PC Gamer
Тім Суіні / PC Gamer

Epic Games уклала контакт із сім’єю Майка Прінке, програміста з термінальним раком мозку, якого скоротили разом з тисячею співробітників. Тім Суіні особисто пообіцяв вирішити питання страховки.Тисяча людей втратила роботу в Epic Games минулого тижня — і серед них виявився чоловік, якому страховка потрібна буквально для виживання.


Майк Прінке сім років пропрацював технічним райтером у Epic і паралельно проходив лікування від неоперабельного раку мозку. Частина цього лікування — спеціалізовані процедури, що уповільнюють втрату пам’яті. Колеги в студії знали про його стан: він регулярно брав відгули на медичні процедури. Попри все це, Прінке опинився у списку скорочених.

Після оголошення масових звільнень дружина Майка, Дженні Ґріффін, написала у Facebook відкрите звернення. Epic обіцяла шість місяців оплати медичної страховки для звільнених — але сім’я зіткнулася з іншою проблемою: разом із роботою Майк втратив страхування життя. Через існуючий діагноз отримати нове покриття він не може.

Facebook

“Я дивлюся на реальність того, що мені доведеться думати про похорон, про те, як зберегти дах над головою, як захистити нашого сина”, — написала Ґріффін.

Пост Ґріффін поширили у соцмережах, і ситуація дійшла до CEO Epic. Тім Суіні відповів у X на звернення акаунта новин Fortnite, який тегнув його із запитанням “Ти задоволений?”.


X.com

За словами Суіні, компанія вже зв’язалася з родиною і вирішить страхові питання. Він також зазначив, що медична інформація Прінке не впливала на рішення про скорочення і що студія не врахувала цю ситуацію заздалегідь.

Раніше Epic пояснила масові скорочення тим, що компанія “витрачає значно більше, ніж заробляє”. Суіні тоді заявив, що Fortnite генерує прибуток, однак інші напрямки бізнесу тягнуть вниз фінансові показники. Рішення про тисячу скорочень відтоді критикують публічно — зокрема, ветеран Valve назвав дії Epic і Суіні лицемірними на тлі заяв про “максимізацію прибутку”.
Випадок Прінке став найбільш резонансним з усієї хвилі звільнень — і поставив під сумнів, наскільки ретельно великі студії перевіряють списки скорочень перед публікацією.

Спецпроєкти
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
Sense Bank розширює можливості для юридичних осіб. Які нові функції запрацювали у застосунку банка

Джерела: PC GamerKotaku

