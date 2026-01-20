Інтернет Starlink тепер коштує дешевше, ніж фіксований у Великій Британії

Термінал Starlink. Фото: Depositphotos

SpaceX анонсувала агресивне зниження цін на супутниковий інтернет у Великій Британії, перебивши за “дешевизною” традиційний фіксований зв’язок провідних операторів країни.

Відтак у вибраних регіонах Starlink тепер пропонує доступ до інтернету за 35 фунтів стерлінгів на місяць — раніше 55 фунтів стерлінгів на місяць. Для порівняння: провідний британський оператор BT стягує за пакет з аналогічними технічними характеристиками 40 фунтів стерлінгів на місяць, а Virgin Media O2 — 36 фунтів стерлінгів.

Навіть з урахуванням разового платежу Starlink за встановлення у розмірі 94 фунтів стерлінгів, послуга все ще лишається дешевшою за типовий 24-місячний контракт BT. При цьому заявлена швидкість завантаження становить близько 100 Мбіт/с, що міцно ставить її в категорію ultrafast (надшвидкий інтернет) і підходить для стримінгу, ігор та відеодзвінків на кількох пристроях одночасно. Агресивна цінова політика Starlink, за очікуваннями, прискорить відтік клієнтів від відомих провайдерів.

“Starlink стає все більшим гравцем на ринку широкосмугового інтернету в Великій Британії, і це посилить тиск на BT через втрати ліній Openreach, і меншою мірою на Virgin Media O2”, — каже Джеймс Ратцер з компанії New Street Research, що спеціалізується на аналітиці в галузі телекому.

Вищезгадана Openreach, яка повністю належить BT, обслуговує фізичну інфраструктуру широкосмугового доступу, якою користуються більшість британських інтернет-провайдерів. Тривалий відтік клієнтів на користь супутникових або бездротових альтернатив може підірвати довгострокову економіку цієї моделі.

До того ж в Starlink обрали досить “незручний час” — для BT, яка перебуває під пильним наглядом через перехід на цифрові телефонні лінії після скарг деяких літніх та вразливих клієнтів, які лишилися без зв’язку на різдвяні свята. Якщо проблема виявиться поширеною, на BT може чекати розслідування з боку регуляторів.

Starlink на цей час керує сузір’ям з приблизно 9500 супутників на низькій навколоземній орбіті, що дозволяє їй надавати послуги інтернету у віддалених та сільських районах, які погано покриті фіксованими мережами. Сервіс також розглядають як альтернативу проблемному зв’язку на залізничних маршрутах чи в іншому транспорті. Нагадаємо, що в Україні минулого тижня тестово запустили платний Wi-Fi на Starlink в поїздах “Укрзалізниці”.

На середині 2025 року Starlink мала близько 110 тис. клієнтів у Великій Британії. Аналітики вважають, що ця цифра може зрости до 350 тис. у найближчі роки, що становитиме понад 1% відсоток усього ринку широкосмугового доступу в країні. Конкурентний тиск також підсилюється очікуваним запуском супутникового сервісу Project Kuiper від Amazon цьогоріч.

Попередні оцінки New Street Research показали, що традиційний фіксований інтернет може втратити до 250 тис. клієнтів за рік — вперше за історію спостережень.

У відповідь великі телеком-групи намагаються диверсифікувати ризики: BT уклала партнерство зі Starlink для обслуговування віддалених сільських районів, а O2 має угоду з компанією Маска щодо прямого супутникового зв’язку на мобільних пристроях. Тим часом Vodafone об’єдналася з AST SpaceMobile і нещодавно отримала дозвіл регуляторів на початок тестування супутникового мобільного зв’язку у Великій Британії.

Нагадаємо, що український оператор “Київстар” з листопада 2025 року під’єднав 3+ млн абонентів до супутникового зв’язку Starlink, поки лише з послугою SMS — дзвінки та інтернет в планах.

Джерело: Business Matters Magazine