"Київстар" під'єднав 3+ млн абонентів до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 1,2 млн SMS, найактивніші — Київ, Львів та Вінниця

Depositphotos

“Київстар” повідомив, що до супутникового сервісу Starlink Direct to Cell вже під’єдналися понад 3 млн абонентів. Від старту послуги у листопаді 2025 року користувачі надіслали більше ніж 1,2 млн SMS.

За даними компанії, супутниковий звʼязок особливо потрібний у південних і східних регіонах України, однак технологією найактивніше користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі. Саме там фіксували найбільшу кількість підключень і повідомлень.

Послуга базується на технології Starlink Direct to Cell. Вона дозволяє надсилати SMS безпосередньо через супутник, і навіть у місцях без мобільного покриття. Наразі технологія працює для абонентів “Київстар” без жодних доплат у межах чинних тарифів.

Starlink Direct to Cell доступний для тесту для власників Android та користувачів iPhone. Смартфони з iOS 26.2 або новішою версією автоматично знаходять мережу “Kyivstar | SpaceX” і підключаються до неї, якщо звичайний мобільний звʼязок зникає.

“Широке впровадження супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell підтверджує наші стратегічні інвестиції в технологію Starlink, щоб забезпечити зв’язок безпосередньо для мешканців України”, — сказав генеральний директор компанії Олександр Комаров.

Наразі через супутник можна надсилати лише SMS. Передачу даних обіцяють додати згодом. Для роботи сервісу потрібен відкритий простір і пряма видимість неба. Запуск Starlink Direct to Cell став частиною ширшої стратегії “Київстар” із розвитку звʼязку в Україні. Компанія разом із VEON планує інвестувати $1 млрд у період з 2023 по 2027 рік у телеком-інфраструктуру, технології та цифрові сервіси.

Джерело: “Київстар“