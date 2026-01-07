"Укрзалізниця" запускає в поїздах платний Wi-Fi на Starlink

Потяг «Укрзалізниці», Львів, 2022 рік / Depositphotos

Пілотний проєкт для інтернету в поїздах “Укрзалізниці” розширюється на поїзди далекого сполучення, але в обмеженому доступі — за користування Wi-Fi понад 10 хвилин доведеться доплатити.

Йдеться про поїзд “Гуцульщина” №95/96 Київ – Рахів, де доступ до мережі Wi-Fi отримають пасажири всіх вагонів обох складів. Початково “Укрзалізниця” запропонує 10 хвилин безплатного доступу, тоді як повноцінний — коштуватиме 120 грн за добу без обмежень трафіку, причому 5 Гб пропонуватимуть без обмежень по швидкості. Оплату можна здійснити в онлайні будь-якою платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay.

Зазначається, що робота інтернету забезпечується сучасним обладнанням Starlink, яке попередньо протестувати на деяких дипломатичних рейсах “Укрзалізниці” і в непростих українських умовах.

Вагони “Гуцульщини” обладнали партнери (без оприлюднення імен), не залучаючи інвестицій з боку держави. Якщо проєкт отримає стабільний попит, “Укрзалізниця” масштабує його на інші поїзди через прозорий конкурс на постачання послуги.

Раніше “Укрзалізниця” за підтримки Міністерства цифрової трансформації обладнала доступом до швидкісного інтернету всі свої 16 поїздів “Інтерсіті+”, а також запустила програму “3000 км Україною”, яка дозволяє українцям безплатно придбати квитки на рейси: за перший місяць в ній зареєструвались 500 тис. громадян.

