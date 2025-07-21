Розробник заплатив $600 за сервіс вайбкодингу, а той проігнорував інструкції і видалив всі робочі дані

Сервіси на кшталт Replit набули великої популярності на тлі ажіотажу до вайбкодингу (процесу, де розробник пише код з допомогою ШІ), однак, як виявилось, не завжди такий спосіб роботи може завершитись успішно.
Своїм негативним досвідом поділився засновник компанії з розвитку SaaS-бізнесуSaaS-бізнес, або Software as a Service (Програмне забезпечення як послуга), — це модель надання програмного забезпечення, де компанія надає доступ до свого програмного забезпечення через інтернет, зазвичай на основі підписки. SaaStr Джейсон Лемкін. Початково чоловік оформив місячну передплату на Replit за $25 і був у захваті від того, що всього за пару годин зібрав прототип програми.
«Для початку це дивовижно: ви можете створити “програму”, просто уявивши її в командному рядку. Replit QA робить це самостійно (дуже круто), принаймні частково з вашою допомогою… а потім ви запускаєте її у продакшн — все в одному безперебійному процесі».
Зважаючи на задовільний результат Лемкін вирішив розширити можливості базового тарифу і витратив на сервіс ще близько $600 за кілька днів. За оцінками розробника, в також режимі його місячні витрати могли скласти $8000, але він не шкодував коштів — до моменту, коли все пішло не так. Згодом виявилось, що Replit підміняє звіти й тести вигаданими даними, а також приховує помилки. Щобільше, дійшло до того, що сервіс видалив всю його робочу базу даних «між останнім сеансом і дотепер».
Replit зрештою визнав інцидент «катастрофічною помилкою в судженні» та підтвердив, що сервіс «порушив довіру та інструкції користувача». При цьому спочатку компанія заявляла, що відновлення бази даних неможливе, але потім з’ясувалося, що rollback все ж спрацював — просто був заблокований користувачем.
Що було далі? Можливо, ви здивуєтесь, але Лемкін повернувся до роботи з Replit (хоча, ймовірно, й з меншим ентузіазмом).
«Я знаю, що вайбкодинг — це щось нове та гнучке, і так, попри те, що сам Replit казав мені, що відкат тут не спрацює, він спрацював. Але не можна перезаписувати продакшен-базу даних. І не можна не розділяти середовища preview, staging і production належним чином. Просто не можна», — написав Лемкін в блозі 19 липня. «Я знаю, що Replit каже: “покращення скоро будуть”, але у них ARRARR — це показник доходу, який використовується в бізнесі на основі підписки, який допомагає прогнозувати річний дохід, отриманий від послуг на основі підписки або контракту. понад $100 млн. Принаймні зробіть захисні механізми кращими. Навіть якщо це складно. Це завжди складно».
Наступного дня розробник спробував заморозити зміни коду в Replit, але даремно:
«Немає способу заморозити код у застосунках для вайбкодингу, таких як Replit. Просто немає. Насправді, через кілька секунд після того, як я опублікував це, Replit знову порушив заморозку коду».
Він продовжив роботу, але врешті-решт з’ясував, що Replit не може гарантувати запуск unit-тесту без видалення бази даних, і дійшов висновку, що сервіс ще не готовий для серйозної роботи — особливо для своєї цільової аудиторії: нетехнічних користувачів, які хочуть створювати комерційне ПЗ.
У відео на LinkedIn, Лемкін детально розповів про інші помилки Replit, включаючи створення бази даних на 4 000 записів, заповненої вигаданими людьми.
«Питання ШІ-безпеки тепер стали для мене більш відчутними після цих вихідних із вайбкодингом», — написав Лемкін. «Я 11 разів написав йому, щоб він нічого не видаляв. Мене тепер трохи непокоїть безпека».
З цікавого, Replit позиціонує себе, як «найбезпечніший сервіс для вайбкодингу». Здається, тепер слоган доведеться змінити.
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Джерело: The Register
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