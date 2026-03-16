Новини WTF 16.03.2026 comment views icon

У США пенсіонерка провела пів року у в'язниці через помилку ШІ

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Angela Lipps / Matt Henson / WDAY

50-річна Анджела Ліппс майже 6 місяців провела за ґратами після того, як правоохоронці з міста Фарго використали ШІ для розпізнавання облич, ідентифікувавши її як головну підозрювану у справі про банківське шахрайство.


Жінка ніколи не була у Північній Дакоті й банківські записи підтвердили, що Ліппс знаходилась у понад 1931 км від ймовірного місця скоєння злочинів. Вона не єдина, хто невиправдано постраждав від використання правоохоронцями технології розпізнавання облич з використанням ШІ без належного розслідування.

З квітня по травень 2025 року поліція Фарго займалась розслідуванням низки випадків банківського шахрайства. У цих випадках підозрювана жінка використала підробне посвідчення особи військовослужбовця армії США для зняття десятків тис. доларів. Детективи проаналізували відео з камер спостереження за допомогою програми розпізнавання облич на базі ШІ. Програма виявила збіг з Анджелою Ліппс.

Після цього детектив одразу порівняв водійське посвідчення жінки зі штату Теннессі та фотографії у соцмережах, дійшовши висновку, що Ліппс і є злочинницею, виходячи лише з рис обличчя, статури та зачіски. Ніхто зі співробітників департаменту не інформував жінку до того моменту, коли співробітники Служби маршалів, погрожуючи їй пістолетами, заарештували її в момент, коли вона наглядала за чотирма дітьми.


Angela Lipps / Michael Nessa / gofundme

Жінка провела у в’язниці 108 днів, перш ніж її забрали співробітники поліції Північної Дакоти. Її адвокат Джей Грінвуд одразу ж запросив її банківські виписки. Коли правоохоронці з Фарго нарешті зустрілись з жінкою та її адвокатом, через 5 місяців після арешту, записи показали, що у момент скоєння злочину у Фарго, Ліппс купляла сигарети та вносила внески з соціального страхування у Теннессі.

Справу закрили напередодні Різдва, однак жінка не мала ні грошей, ні одягу, щоб повернутись додому. З рештою вона втратила дім, машину та собаку. І це лише один з низки випадків, коли людей незаконно заарештовували у справах, до яких вони не мають жодного стосунку.

Розслідування Washington Post у січні 2025 року задокументувало щонайменше 8 випадків незаконного арешту після виявлення правоохоронцями ймовірного збігу у базі даних FRT. У кожному з випадків правоохоронці ігнорували перевірку алібі та не проводили порівняння фізичних описів, що дозволило б виправдати підозрюваних ще до їхнього арешту. 

Постачальники систем розпізнавання облич на базі ШІ, такі як Clearview AI, додають певні застереження у рекомендаціях до роботи з ними. Зокрема, Clearview AI вимагає від установ визнати, що результати мають характер орієнтування, а не підсумковий вирок. Представники компанії наголошують, що правоохоронці мають проводити додаткове розслідування, перш ніж вжити заходів на основі результаті аналізів системи.

Спецпроєкти
Відповідно до заяви Американського союзу громадянських свобод (ACLU)  Комісії США з громадянських прав від квітня 2024 року, принаймні у 5 з 7 випадків правоохоронці отримували попередження про те, що результати розпізнавання облич не є підставою для арешту, однак вони все одно проводили арешти.

Роберт Вільямс був першим заарештованим у Детройті у 2020 році через помилковий результат тесту FRT. В червні 2024 року чоловік досяг угоди з містом, відповідно до якої, відтепер необхідна наявність незалежних підтверджувальних доказів, перш ніж будь-який збіг результатів FRT може бути використаний для отримання ордера на арешт. Однак на початок 2025 року лише 15 штатів ухвалили законодавство щодо тестування FRT, яке поширюється на правоохоронні органи, і Північна Дакота до їх числа не входить.

Джерело: Tom’sHardware; WDAY News

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати