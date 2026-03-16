У США пенсіонерка провела пів року у в'язниці через помилку ШІ

Angela Lipps / Matt Henson / WDAY

50-річна Анджела Ліппс майже 6 місяців провела за ґратами після того, як правоохоронці з міста Фарго використали ШІ для розпізнавання облич, ідентифікувавши її як головну підозрювану у справі про банківське шахрайство.





Жінка ніколи не була у Північній Дакоті й банківські записи підтвердили, що Ліппс знаходилась у понад 1931 км від ймовірного місця скоєння злочинів. Вона не єдина, хто невиправдано постраждав від використання правоохоронцями технології розпізнавання облич з використанням ШІ без належного розслідування.

З квітня по травень 2025 року поліція Фарго займалась розслідуванням низки випадків банківського шахрайства. У цих випадках підозрювана жінка використала підробне посвідчення особи військовослужбовця армії США для зняття десятків тис. доларів. Детективи проаналізували відео з камер спостереження за допомогою програми розпізнавання облич на базі ШІ. Програма виявила збіг з Анджелою Ліппс.

Після цього детектив одразу порівняв водійське посвідчення жінки зі штату Теннессі та фотографії у соцмережах, дійшовши висновку, що Ліппс і є злочинницею, виходячи лише з рис обличчя, статури та зачіски. Ніхто зі співробітників департаменту не інформував жінку до того моменту, коли співробітники Служби маршалів, погрожуючи їй пістолетами, заарештували її в момент, коли вона наглядала за чотирма дітьми.





Жінка провела у в’язниці 108 днів, перш ніж її забрали співробітники поліції Північної Дакоти. Її адвокат Джей Грінвуд одразу ж запросив її банківські виписки. Коли правоохоронці з Фарго нарешті зустрілись з жінкою та її адвокатом, через 5 місяців після арешту, записи показали, що у момент скоєння злочину у Фарго, Ліппс купляла сигарети та вносила внески з соціального страхування у Теннессі.

Справу закрили напередодні Різдва, однак жінка не мала ні грошей, ні одягу, щоб повернутись додому. З рештою вона втратила дім, машину та собаку. І це лише один з низки випадків, коли людей незаконно заарештовували у справах, до яких вони не мають жодного стосунку.

Розслідування Washington Post у січні 2025 року задокументувало щонайменше 8 випадків незаконного арешту після виявлення правоохоронцями ймовірного збігу у базі даних FRT. У кожному з випадків правоохоронці ігнорували перевірку алібі та не проводили порівняння фізичних описів, що дозволило б виправдати підозрюваних ще до їхнього арешту.

Постачальники систем розпізнавання облич на базі ШІ, такі як Clearview AI, додають певні застереження у рекомендаціях до роботи з ними. Зокрема, Clearview AI вимагає від установ визнати, що результати мають характер орієнтування, а не підсумковий вирок. Представники компанії наголошують, що правоохоронці мають проводити додаткове розслідування, перш ніж вжити заходів на основі результаті аналізів системи.

Відповідно до заяви Американського союзу громадянських свобод (ACLU) Комісії США з громадянських прав від квітня 2024 року, принаймні у 5 з 7 випадків правоохоронці отримували попередження про те, що результати розпізнавання облич не є підставою для арешту, однак вони все одно проводили арешти.

Роберт Вільямс був першим заарештованим у Детройті у 2020 році через помилковий результат тесту FRT. В червні 2024 року чоловік досяг угоди з містом, відповідно до якої, відтепер необхідна наявність незалежних підтверджувальних доказів, перш ніж будь-який збіг результатів FRT може бути використаний для отримання ордера на арешт. Однак на початок 2025 року лише 15 штатів ухвалили законодавство щодо тестування FRT, яке поширюється на правоохоронні органи, і Північна Дакота до їх числа не входить.

Джерело: Tom’sHardware; WDAY News