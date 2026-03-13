Китай запустив першу у світі ШІ‑лікарню, яка працює повністю автономно 

У Китаї створили першу у світі повністю автономну ШІ‑лікарню — Agent Hospital: чергова віха у розвитку цифрової медицини. У віртуальному медичному середовищі ШІ не лише консультує пацієнтів, а й самостійно проводить діагностику, призначає лікування та керує повним циклом медичної допомоги.





Проєкт реалізували дослідники з Університету Цінхуа, використовуючи передові великі мовні моделі для симуляції реальних клінічних процесів. Станом на березень 2026 року Agent Hospital включає 14 ШІ‑лікарів і 4 ШІ‑агенти‑медсестри, здатних автономно обробляти випадки пацієнтів, досягаючи 93,06% точності на медичному наборі даних MedQA. Загалом, система може розглянути понад 10 тис. віртуальних випадків за кілька днів — обсяг, на який людським лікарям знадобилося б приблизно два роки. Така ефективність відкриває нові можливості для тренувань, моделювання та оцінки медичних сценаріїв без ризику для реальних пацієнтів.

У ширшому дослідницькому контексті розробники відзначають, що Agent Hospital може включати до 42 ШІ‑лікарів, які охоплюють 21 медичну спеціальність та здатні працювати з понад 300 захворюваннями. Ці агенти об’єднані у єдину цифрову систему, де вони аналізують симптоми, діагностують стани та розробляють плани лікування, обмінюючись інформацією між відділеннями для симуляції комплексної медичної допомоги.

“Система може моделювати та прогнозувати різні медичні сценарії, такі як поширення, розвиток і контроль інфекційних захворювань у регіоні”, — каже Лю Ян (керівник проєкту Agent Hospital, Інститут досліджень ШІ при Університеті Цінхуа), пояснюючи, що віртуальна лікарня не лише діагностує хвороби, а й допомагає в моделюванні епідемій та плануванні заходів охорони здоров’я.

Agent Hospital побудований на основі технологічної платформи MedAgent‑Zero та сотень тисяч синтетичних (штучно створених) пацієнтських випадків, що дозволяє ШІ‑агентам еволюціонувати свої навички в процесі взаємодії з даними. Така архітектура дає змогу безперервно вдосконалювати клінічне прийняття рішень і розширювати спектр медичних задач у безризиковому середовищі. Серед ключових напрямів симульованої роботи — педіатрія, кардіологія, неврологія та інші спеціальності, що у реальних умовах вимагають високого рівня точності та міждисциплінарної взаємодії. Модульна конструкція системи дозволяє масштабувати Agent Hospital для нових медичних областей і додавати агенти, адаптовані до конкретних потреб лікування.





“Ця інновація може зменшити навантаження на лікарів, знизити кількість діагностичних помилок і підвищити послідовність лікування”, — додає Лю Ян для описання потенційних переваг Agent Hospital для медичних працівників і пацієнтів.

Експерти відзначають, що така система має великий потенціал не лише для тренувань студентів і підготовки персоналу, а й для майбутніх клінічних досліджень, планування реакції на епідемії та прогнозування розвитку захворювань. ШІ‑агенти можуть ефективно відпрацьовувати стандартизовані процеси, оптимізувати робочі потоки та зменшувати навантаження на медичну систему, що особливо важливо в умовах нестачі фахівців або під час кризових ситуацій.

Незважаючи на значні технічні досягнення, дослідники підкреслюють, що нинішній розвиток Agent Hospital все ще є симуляцією, і будь‑які реальні клінічні впровадження потребують додаткових випробувань, співпраці з медичними регуляторами та оцінки безпеки. Тим не менш, ця ініціатива демонструє, як штучний інтелект може кардинально змінити підходи до охорони здоров’я та відкрити шлях до інтеграції високотехнологічних цифрових систем з традиційною медициною. Деякі фахівці у медичній спільноті все ж звертають увагу на обмеження та виклики, пов’язані з використанням ШІ у клінічній практиці.

“Хоча інтелектуальні системи можуть бути корисними інструментами, людський медичний досвід і клінічний судження залишаються незамінними, і повністю покладатися на машини в реальних медичних записах він не радить, оскільки ШІ може допустити помилки, які лікар з багаторічним досвідом легко помітить”, — зауважує провідний китайський інфекціоніст професор Чжан Веньхонг.

Етичні та технічні експерти також наголошують на ризиках і обмеженнях автономних медичних агентів. Використання ШІ‑систем у медичних рішеннях піднімає питання прозорості алгоритмів, упередженості даних і захисту приватності пацієнтів. Наприклад, дослідження з XLoop Digital зазначає, що без суворих заходів щодо забезпечення конфіденційності та контролю якості даних, ШІ може непередбачувано посилювати існуючі упередження у діагностиці, особливо щодо різних демографічних груп, що потребує ретельної оцінки та нагляду при впровадженні технологій у реальні медичні процеси.

Джерело: Hospitals Management