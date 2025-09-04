Новини Пристрої 04.09.2025 comment views icon

JBL запускає у світі колонку Boombox 4: ШІ-покращення звуку та 34 години автономності

Вадим Карпусь

Автор новин

Компанія JBL, чия продукція регулярно потрапляє до добірок ТОП-10 різної акустики, представила на глобальному ринку нову колонку Boombox 4. Новинка прийшла на зміну Boombox 3 і пропонує вдосконалене звукове обладнання, розумніше налаштування, довший час роботи від акумулятора та меншу вагу, навіть попри збільшені розміри корпусу.

Характеристики JBL Boombox 4

Колонка JBL Boombox 4 отримала два 5-дюймові сабвуфери, два твітери діаметром 0,75 дюйма та три пасивні радіатори. У режимі живлення від мережі колонка видає 2 × 65 Вт RMS на сабвуфери та 2 × 40 Вт RMS на твітери. У режимі роботи від батареї — 2 × 60 Вт RMS на сабвуфери та 2 × 40 Вт RMS на твітери. Новинка покриває частотний діапазон від 37 Гц до 20 кГц та забезпечує співвідношення сигнал/шум: понад 80 дБ.

JBL додала технологію AI Sound Boost, яка аналізує звук у реальному часі й автоматично регулює відтворення, зберігаючи потужність і зменшуючи спотворення навіть на максимальній гучності.

Boombox 4 використовує бездротовий протокол Bluetooth 5.4 та підтримує відтворення музики без втрат якості через порт USB-C. Також є підтримка Auracast, що дозволяє бездротово з’єднувати кілька колонок JBL у синхронізовану систему. Крім того, залишилась функція PartyBoost для створення стереопари.

Час роботи від одного заряду вбудованого акумулятора становить до 28 годин, а у режимі Playtime Boost — до 34 годин. Швидке заряджання дає 2 години відтворення після 10 хвилин підзарядки. Акумулятор можна замінити, що збільшує термін служби колонки. Що цікаво, вбудований акумулятор також може працювати як павербанк для заряджання інших пристроїв через USB-C.

JBL Boombox 4 має розміри 51×26×21 см й вагу 5,98 кг, тому назвати цю колонку портативною доволі складно. Хоча вона має ручку для зручного перенесення. Попри трохи більші розміри, нова модель стала легшою, тому зручніша для транспортування. Пристрій має корпус, який забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP68.

Ціна

Ціна JBL Boombox 4 становить $549,95. Колонку вже можна замовити в передпродажі, а доставка почнеться з 28 вересня 2025 року. На вибір користувачів доступні кольори білий, чорний, синій та камуфляжний варіант.

Джерело: gizmochina

