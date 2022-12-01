Ймовірно, пільгова система з податком 2% невдовзі буде скасована

На початку повномасштабної російської агресії влада пішла на зустріч бізнесу та запровадила декілька пільг у сфері оподаткування. Зокрема, щоб полегшити виживання бізнесу під час війни, ФОПи отримали можливість не сплачувати ЄСВ, а для компаній та ФОП запровадили пільгову ставку сплати єдиного податку в розмірі 2% від отриманого доходу. І хоча планувалося, що пільги будуть діяти до закінчення воєнного стану, а він нещодавно був вкотре продовжений, ВРУ вже планує скасувати пільговий режим оподаткування за ставкою 2% від обороту.

За даними Державної податкової служби, до листопада на пільговий режим перейшли 50,8 тис. українських компаній, що становить лише 3,6% від загальної кількості юридичних осіб в Україні. За квітень-жовтень ці компанії сплатили до бюджету понад 4,6 млрд грн податку. Водночас серед ФОП цей пільговий режим виявився більш популярним. За даними тієї ж податкової служби, правом зменшити єдиний податок з 5% до 2% скористалися 252 тис. ФОП (14,8% від загальної кількості) – в 5 разів більше, ніж юридичних осіб. Загальна сума єдиного податку, сплаченого ФОП за пільговою ставкою 2%, становила майже 3,9 млрд грн.

Поки що відсутні достеменні розрахунки, як пільга зі сплатою єдиного податку за ставкою 2% вплинула на державу та економіку загалом. Проте заступника голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк вважає, що через запровадження цієї норми щомісяця держава недоотримує 500-700 млн грн. При цьому близько 200 млн грн з цієї суми – втрати бюджету, пов’язані з використанням пільги гральним бізнесом.

Тому депутати вже говорять про скасування пільгового оподаткування. Причому, народні обранці не планують обмежуватися лише гральним бізнесом. Найімовірніше, пільгу приберуть для всіх, але в різний час.

Курс Frontend розробка Заробляйте від $1800 вже через два роки і навчайтесь у вільний час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Очікуємо позицію уряду, але багато що говорить про те, що пільга буде скасована із середини 2023 року», – сказав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Першочергово пільгу скасують для грального бізнесу. Профільний комітет ВРУ вже підтримав відповідний законопроєкт в другому читанні. То ж у випадку оперативного голосування та підписання закон може набути чинності вже до кінця 2022 року.

Для решти компаній та ФОП пільги скасовуватимуть поступово. Депутати мають намір розробити тривалий перехідний період, щоб бізнес встиг підготуватися. Хоча до середини 2023 року залишилось не так вже й багато часу, щоб називати перехідний період «тривалим».

Джерело: Економічна правда