Шматок космічного корабля SpaceX Dragon вагою у 40 кг, ймовірно, впав на ферму у Канаді

Всього через місяць після того, як шматок МКС пробив дах будинку у Флориді, ми маємо новий випадок падіння космічного сміття. Цього разу будівлі не постраждали, оскільки шматок космічного сміття опинилося на полях ферми в Канаді.

Фермер із провінції Саскачеван, Канада, виявив на своїх полях важкий шматок обгорілого металу вагою близько 40 кг і запідозрив, що це космічне сміття. Хоча, як неспеціаліст в космічній галузі, він цього точно не знав.

Chunk of space debris lands in Sask. farm field https://t.co/Fw2uKsS41V — Victoria Samson (@VSamson_DC) May 16, 2024

Місцеві повідомлення про можливе космічне сміття дійшли до групи професорів астрономії. Вони пов’язали згорілі фрагменти із повторним входом в атмосферу космічного корабля SpaceX Dragon у лютому в рамках місії Axiom-3. Космічний корабель SpaceX Dragon відстикувався від МКС над Тихим океаном на захід від Еквадору 7 лютого та повернув екіпаж астронавтів на Землю після приземлення біля узбережжя Дейтони, штат Флорида, 9 лютого.

Космічний корабель SpaceX Dragon складається з багаторазової капсули для екіпажу та одноразового вантажного модуля, який скидається перед входом в атмосферу Землі. Він входить в атмосферу окремо та, за задумом, повинен згорати в її щільних шарах. Однак цього разу він поцілив в ферму в Канаді через кілька місяців після того, як космічний корабель завершив свою місію.

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Це не перший випадок, коли космічне сміття SpaceX потрапляє в населене місце. У липні 2022 року ще один обгорілий шматок металу опинився на сільськогосподарських угіддях в Австралії, і також підозрювалося, що він являє собою залишки вантажного модуля SpaceX Dragon.

Оскільки космічна галузь продовжує активно розвиватися, зростають і ризики потрапити під удар залишків космічного корабля. За даними ESA, у середньому від 200 до 400 об’єктів, створених людиною, повертаються через земну атмосферу щороку. Космічні агентства зазвичай визнають поріг ймовірності 1 з 10 000 для ризику аварій при одноразовому неконтрольованому повторному вході в атмосферу.

Джерело: gizmodo