В NASA підтвердили, що на будинок у Флориді впала опора вантажного піддона, який скинули з МКС ще у 2021 році

Космічне сміття просто викинули зі станції — воно мало згоріти в атмосфері Землі, однак один з уламків «вижив» і пробив дах та підлогу у двоповерховому будинку мешканця Флориди.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV — Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024

Фахівці NASA одразу прибули на місце та забрали кілограмовий предмет для подальшого розслідування. Нині в агенції підтвердили, що він дійсно «прибув» з МКС і є частиною вантажного піддона зі старими батареями загальною вагою у 2630 кг (а саме «опорною балкою»), який скинули зі станції ще у 2021 році.

Сама опора виготовлена з нікелю (металевий сплав, який може витримувати екстремальні умови, такі як висока температура, тиск або механічні навантаження), важить близько кілограма та сягає 10 см у висоту та 4 см у діаметрі (трохи менша за стандартну банку Red Bull).

«Очікувалося, що обладнання повністю згорить під час входу в атмосферу Землі 8 березня 2024 року», — заявили в NASA. «МКС проведе детальне дослідження, щоб визначити причину «виживання» уламків і оновити моделювання та аналіз, якщо це необхідно. Ці моделі вимагають детальних вхідних параметрів і регулярно оновлюються, коли виявляється, що сміття пережило повторне потрапляння в атмосферу Землі».

Історія сміття з МКС пов’язана із невдалим запуском російського космічного корабля «союз» понад 5 років тому, який був змушений здійснити швидке балістичне зниження, через проблеми з ракетою-носієм. На борту перебували росіянин александр овчинін і астронавт NASA Нік Хейг — саме останній мав вийти у відкритий космос, щоб встановити новий набір літій-іонних батарей, доставлених японським вантажним кораблем HTV на МКС, однак місію відклали на 2018 рік.

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Ця затримка в ретельно розробленому розкладі перекреслила весь багаторічний план модернізації батарей електричної системи МКС. Щоразу корабель HTV доставляв нові батареї на станцію і забирав старі — востаннє це сталося у 2020 році, і з того часу остання конструкція з несправними батареями так і залишалась на МКС (інші вантажні транспортні засоби — Dragon від SpaceX, Cygnus Northrop Grumman і російський «прогрес» — не можуть вмістити вантажний піддон HTV). У березні 2021 року NASA «викинуло» вантаж з батареями за допомогою роботизованої руки — він дрейфував на орбіті протягом трьох років, поки аеродинамічний опір не підштовхнув конструкцію назад в атмосферу.