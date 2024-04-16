Новини Україна 16.04.2024 о 15:37 comment views icon
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Кабмін визначив пріоритетні галузі та планує збільшити кількість розробників ШІ

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Кабінет Міністрів України визначив пріоритетні галузі економіки для використання штучного інтелекту та планує збільшити кількість компаній, які надають послуги з розробки чи впровадження технологій ШІ.

На це будуть виділені кошти державного та місцевих бюджетів, йдеться в постанові Кабміну.

ШІ мало хто використовує в Україні

За даними державної статистики, станом на 2021 рік лише 4,2% підприємств використовували метод проведення аналізу великих даних (1,6% — машинне навчання, 0,4% — методи обробки або генерації природної мови, 2,5% — інші методи обробки великих даних).

Згідно ж з даними європейської статистики, станом на квітень 2022 року технології ШІ використовували 8% європейських компаній.

Відповідно, перед владою стоїть завдання завдяки ШІ підвищити ефективність прийняття рішень.

Пріорітетні галузі

Пріоритетними галузями економіки, в яких використовуються технології штучного інтелекту, на думку влади, є:

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  • машинобудівна галузь;
  • хімічна та нафто-хімічна галузь;
  • вугільна промисловість;
  • оборонна промисловість;
  • ядерна промисловість;
  • наукова та науково-технічна діяльність;
  • сільське господарство;
  • охорона здоров’я.

Плани та очікування

В документі вказані певні цілі, які планують досягти до 2026 року. Звісно, цьому передують проміжні етапи, як вивчення світового досвіду, удосконалення законодавства, формування вимог до професійних компетентностей і т.д.

  • Збільшити кількість українських компаній, що надають послуги з розроблення, тестування, впровадження, супроводження технологій штучного інтелекту. І, відповідно, збільшення робочих місць.
  • Опублікувати каталог технологій штучного інтелекту українських
    розробників.
  • Утворити центри або лабораторії штучного інтелекту, які сприятимуть формуванню компетенцій щодо використання технологій штучного інтелекту населенням.

Строк виконання програми — до 2026 року.


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