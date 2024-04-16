Кабмін визначив пріоритетні галузі та планує збільшити кількість розробників ШІ

Кабінет Міністрів України визначив пріоритетні галузі економіки для використання штучного інтелекту та планує збільшити кількість компаній, які надають послуги з розробки чи впровадження технологій ШІ.

На це будуть виділені кошти державного та місцевих бюджетів, йдеться в постанові Кабміну.

ШІ мало хто використовує в Україні

За даними державної статистики, станом на 2021 рік лише 4,2% підприємств використовували метод проведення аналізу великих даних (1,6% — машинне навчання, 0,4% — методи обробки або генерації природної мови, 2,5% — інші методи обробки великих даних).

Згідно ж з даними європейської статистики, станом на квітень 2022 року технології ШІ використовували 8% європейських компаній.

Відповідно, перед владою стоїть завдання завдяки ШІ підвищити ефективність прийняття рішень.

Пріорітетні галузі

Пріоритетними галузями економіки, в яких використовуються технології штучного інтелекту, на думку влади, є:

Воркшоп "PR + AI: Рисерч, Креатив, Контент" від Skvot. Навчіться адаптувати потенціал АІ під задачі піарника. Корисні тулзи, яким можна делегувати рутину, генерувати свіжі ідеї для контенту і піар-стратегій. Дізнатись більше

машинобудівна галузь;

хімічна та нафто-хімічна галузь;

вугільна промисловість;

оборонна промисловість;

ядерна промисловість;

наукова та науково-технічна діяльність;

сільське господарство;

охорона здоров’я.

Плани та очікування

В документі вказані певні цілі, які планують досягти до 2026 року. Звісно, цьому передують проміжні етапи, як вивчення світового досвіду, удосконалення законодавства, формування вимог до професійних компетентностей і т.д.

Збільшити кількість українських компаній, що надають послуги з розроблення, тестування, впровадження, супроводження технологій штучного інтелекту. І, відповідно, збільшення робочих місць.

Опублікувати каталог технологій штучного інтелекту українських

розробників.

розробників. Утворити центри або лабораторії штучного інтелекту, які сприятимуть формуванню компетенцій щодо використання технологій штучного інтелекту населенням.

Строк виконання програми — до 2026 року.