Кабмін визначив пріоритетні галузі та планує збільшити кількість розробників ШІ

Кабінет Міністрів України визначив пріоритетні галузі економіки для використання штучного інтелекту та планує збільшити кількість компаній, які надають послуги з розробки чи впровадження технологій ШІ.
На це будуть виділені кошти державного та місцевих бюджетів, йдеться в постанові Кабміну.
ШІ мало хто використовує в Україні
За даними державної статистики, станом на 2021 рік лише 4,2% підприємств використовували метод проведення аналізу великих даних (1,6% — машинне навчання, 0,4% — методи обробки або генерації природної мови, 2,5% — інші методи обробки великих даних).
Згідно ж з даними європейської статистики, станом на квітень 2022 року технології ШІ використовували 8% європейських компаній.
Відповідно, перед владою стоїть завдання завдяки ШІ підвищити ефективність прийняття рішень.
Пріорітетні галузі
Пріоритетними галузями економіки, в яких використовуються технології штучного інтелекту, на думку влади, є:
- машинобудівна галузь;
- хімічна та нафто-хімічна галузь;
- вугільна промисловість;
- оборонна промисловість;
- ядерна промисловість;
- наукова та науково-технічна діяльність;
- сільське господарство;
- охорона здоров’я.
Плани та очікування
В документі вказані певні цілі, які планують досягти до 2026 року. Звісно, цьому передують проміжні етапи, як вивчення світового досвіду, удосконалення законодавства, формування вимог до професійних компетентностей і т.д.
- Збільшити кількість українських компаній, що надають послуги з розроблення, тестування, впровадження, супроводження технологій штучного інтелекту. І, відповідно, збільшення робочих місць.
- Опублікувати каталог технологій штучного інтелекту українських
розробників.
- Утворити центри або лабораторії штучного інтелекту, які сприятимуть формуванню компетенцій щодо використання технологій штучного інтелекту населенням.
Строк виконання програми — до 2026 року.