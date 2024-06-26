Надсекретний прототип військової безпілотної субмарини США під назвою Manta Ray був помічений користувачами Google Maps та залишається доступним для перегляду. Супутникові фотографії, на яких видно корабель, схожий на фантастичний зореліт, пришвартований на військово-морській базі Порт-Вайнімі в Каліфорнії, його футуристичні форми важко не помітити в локації.

Автономне судно було названо на честь морської істоти через схожість форм і здатність залишатися глибоко під водою, працюючи в режимі низької потужності. Manta Ray, створений компанією Northrop Grumman в рамках проєкту ВМС США з розробки підводної зброї великої дальності, є складним підводним дроном, здатним екстремально довго перебувати у режимі сну на морському дні без дозаправлення. Він використовує «ефективне ковзання» під водою

«Наше успішне повномасштабне випробування Manta Ray підтверджує готовність транспортного засобу до роботи в реальних умовах. … Корабель розроблено з кількома відсіками для корисного вантажу різних розмірів та типів, що дозволяє виконувати різноманітні військово-морські завдання», — написав у пресрелізі доктор Кайл Вернер, керівник програми Manta Ray в DARPA.

Модульна конструкція дозволяє розбирати Manta Ray та транспортувати у звичайних контейнерах, без додаткових портових споруд. ВМС США понад три місяці випробовували корабель біля узбережжя Південної Каліфорнії. Аналітики підозрюють, що спроби ВМС у розробці підводних дронів мають на меті стратегічну протидію операціям підводних човнів росії та Китаю.

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Джерело: New York Post

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