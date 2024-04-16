Кіану Рівз у Sonic the Hedgehog 3 / «Їжак Сонік 3» — зірка Cyberpunk 2077 подарував голос чорному їжаку Шедоу

Новина одним рядком, зате яка: Кіану Рівз раптово приєднався до акторського складу гаряче очікуваного третього фільму про супершвидкісного їжака Соніка Sonic the Hedgehog 3 — екранізації відомої серії платформерів SEGA.

Paramount Pictures та сам актор не встигли належно підготувати анонс, як інформація блискавично розійшлася мережею — спершу новиною поділився блогер Джон Кампеа (анонс відбувся на нещодавній закритій презентації CinemaCon 2024), після чого з’явилися окремі підтвердження від профільних видань, зокрема The Hollywood Reporter й Variety.

Чорний їжак Шедоу, який представляє «темний бік» — повна протилежність Соніка. Персонаж-антагоніст дебютував у грі Sonic Adventure 2, що вийшла в червні 2001 року для консолі Dreamcast, і відразу здобув шалену популярність серед фанатів франшизи. Вже за місяць, у липні 2001 року, Шедоу вперше з’явився у коміксах — у 98-му випуску серії Sonic the Hedgehog від видавництва Archie Comics, де частково переказується сюжет Sonic Adventure 2. Окрім можливості пересуватися з надзвуковою швидкістю, Шедоу здатен переміщатися в часі та просторі.

Повертаючись до екранізацій Paramount, Шедоу на кілька секунд з’являється у сцені після титрів «Їжак Сонік 2», тож, вочевидь, у третьому фільмі серії йому відведена не менш важлива роль, ніж злому професору Роботніку, якого знову зіграв неперевершений Джим Керрі — у 2022-му актор та комік публічно розмірковував про завершення кар’єри й відтоді не з’являвся в кіно.

Фільмування «Їжак Сонік 3» завершилися минулого місяця — режисером знову виступив Джефф Фаулер, який працював над попередніми частинами, а сценарій написала та сама команда авторів. У продовженні до своїх ролей повернулися Бен Шварц (Сонік), Коллін О’Шонессі (Тейлз) та Ідріс Ельба (Наклз). В український прокат «Їжак Сонік 3» вийде 20 грудня 2024 року.

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Перші два фільми про їжака Соніка виявилися досить успішними. У світовому прокаті перша частина зібрала $319,7 млн (бюджет — $85–$90 млн), а друга — $405,4 млн (бюджет — $90–$110 млн). І, схоже, Paramount має великі плани на франшизу. Принаймні, говорячи про майбутні фільми про Соніка, виконавчий продюсер Тобі Ашер в інтерв’ю Paste згадував як орієнтир серію фільмів Месники від Marvel, яка є чи не найприбутковішою кінофраншизою.

«Наклз», серіальний спіноф про пригоди Наклза з Ідрісом Ельбою

Вже за місяць — 26 квітня — на Paramount+ вийде «Наклз», серіальний спіноф про пригоди могутньої єхидни Наклз (його знову озвучить Ідріс Ельба), події якого відбуваюся між другим і третім Соніком. До речі, пілотний епізод «Наклза» зняв Джефф Фаулер, а Тіка Самптер і Адам Паллі знову озвучили Медді Ваковскі та Вейда Віппла.