Новини Кіно 19.03.2026 comment views icon

"Їжак Сонік 4": офіційна дата колючої прем'єри і яскравий тизер

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Їжак Сонік 4 / Data Premier
Їжак Сонік 4 офіційно отримав дату прем’єри — стрічка вийде в кінотеатрах 19 березня 2027 року. Про це повідомив акаунт франшизи в X, опублікувавши тизер.


“Зворотній відлік до хаосу розпочався. 💎 #SonicMovie4 — тільки у кінотеатрах 19 березня 2027.

Мова про довгоочікуване продовження “Їжака Соніка 3″/Sonic the Hedgehog 3, який став найкасовішою частиною серії та закріпив за франшизою статус одного з найуспішніших кінонапрямів за мотивами відеоігор.

Сюжет нової частини наразі не розкривають. Водночас формулювання “countdown to chaos” і емодзі з діамантом прямо натякають на Chaos Emerald — один із ключових артефактів всесвіту Sonic, пов’язаний із надпотужною енергією та трансформаціями персонажів.

Ймовірно, у фільмі повернуться: Sonic the Hedgehog (Сонік), Tails (Тейлз) та Knuckles (Наклз)Окрему роль може знову відіграти Шедоу (Shadow the Hedgehog), якого активно розвивали у третій частині, та якого озвучив Кіану Рівз.


До акторського складу увійшли Джим Керрі, Бен Шварц, Крістен Белл, Ідріс Ельба, Кіану Рівз, Джеймс Марсден, Тіка Самптер, Бен Кінгслі, Мет Беррі, Коллін О’Шонесі, Лі Мадждуб, Нік Офферман та Річард Айоаде.

Кіносерія стартувала з Sonic the Hedgehog, яка після редизайну персонажа змогла стати касовим хітом. Продовження — Sonic the Hedgehog 2 — розширило всесвіт і заклало основу для більш масштабної історії.

Третя частина, Sonic the Hedgehog 3, змінила тон на темніший і вивела “в люди” Шедоу, ставши найкасовішою у серії.

Джерело: Х.com / SonicMovie

 

arrow left
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати