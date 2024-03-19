Кіберпанк — все, соларпанку приготуватись. Керівник Figma каже, що світ переходить до нових тенденцій у дизайні

Настав час більш дружнього, м’якого та орієнтованого на людей стилю.

Кіберпанк-дизайн був у моді кілька років поспіль і відзначався насиченими неоновими кольорами, жорсткими лініями та антиутопічними фонами. Водночас генеральний директор Figma Ділан Філд каже, що його домінування потроху завершується.

«Деякий час ми були справжніми футуристами та кіберпанками, а нині є таке відчуття, що ми стаємо більш гуманістичними. Ми, можливо, переходимо до соларпанку», — сказав він, порівнюючи Cybertruck з щойно анонсованим електричним позашляховиком Rivian R3.

Філд відзначив контрастні характеристики естетики кіберпанку та соларпанку, підкресливши антиутопічний дух першого з його акцентом на металі, бетоні та низькополігональних дизайнах, які «викликають відчуття депресії, але зберігають гостру привабливість».

Дизайн Solarpunk тим часом втілює бачення майбутнього, яке підкреслює гармонію з природою та акцентує на екологічності. Він часто включає органічні форми, яскраві кольори та використовує більш оптимістичний погляд.

«Кіберпанк дещо пригнічує, але в ньому є свої переваги. Водночас соларпанк — більш природний і зливається з навколишнім середовищем, а не намагається виділятися як частина технології чи архітектури», – каже Філд.

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Джерело: The Verge

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