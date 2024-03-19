Кіберпанк — все, соларпанку приготуватись. Керівник Figma каже, що світ переходить до нових тенденцій у дизайні

Настав час більш дружнього, м’якого та орієнтованого на людей стилю.
Кіберпанк-дизайн був у моді кілька років поспіль і відзначався насиченими неоновими кольорами, жорсткими лініями та антиутопічними фонами. Водночас генеральний директор Figma Ділан Філд каже, що його домінування потроху завершується.
«Деякий час ми були справжніми футуристами та кіберпанками, а нині є таке відчуття, що ми стаємо більш гуманістичними. Ми, можливо, переходимо до соларпанку», — сказав він, порівнюючи Cybertruck з щойно анонсованим електричним позашляховиком Rivian R3.
Філд відзначив контрастні характеристики естетики кіберпанку та соларпанку, підкресливши антиутопічний дух першого з його акцентом на металі, бетоні та низькополігональних дизайнах, які «викликають відчуття депресії, але зберігають гостру привабливість».
Дизайн Solarpunk тим часом втілює бачення майбутнього, яке підкреслює гармонію з природою та акцентує на екологічності. Він часто включає органічні форми, яскраві кольори та використовує більш оптимістичний погляд.
«Кіберпанк дещо пригнічує, але в ньому є свої переваги. Водночас соларпанк — більш природний і зливається з навколишнім середовищем, а не намагається виділятися як частина технології чи архітектури», – каже Філд.
@decoderpod Figma CEO Dylan Field talks to Nilay live at SXSW about the rise of Solarpunk as a counter to cyberpunk aesthetics, using the example of the Tesla Cybertruck and the Rivian R3. #sxsw #cyberpunk #solarpunk #design #dystopia #tesla #cybertruck #rivian #cars ♬ original sound – Decoder with Nilay Patel
Джерело: The Verge
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