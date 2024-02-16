Новенькі Tesla Cybertruck вже починають іржавіти. Але є рішення

Деякі перші власники Tesla Cybertruck повідомляють про плями іржі на своїх нових автомобілях, виготовлених з нержавіючої сталі.

Існує помилкова думка, що нержавіюча сталь не іржавіє. І це викликало захват в ентузіастів, коли Tesla представила електричний пікап із кузовом повністю з нержавіючої сталі. Насправді нержавіюча сталь, попри свою назву, може вкриватися плямами іржі, хоча й менш виражено у порівнянні з іншими типами сталі.

Існують різні типи нержавіючої сталі з різним рівнем стійкості до іржі. Tesla стверджує, що використовує власний сплав 30X для Cybertruck, а більшість марок 30X різною мірою іржавіють.

Хай там що, Tesla лише розпочала постачання Cybertruck кілька місяців тому, і власники не очікували, що пікапи відразу почнуть іржавіти. Власники опублікували кілька таких фото.

Зазначається, що Cybertruck утворює помаранчеві плями іржі під час дощу, і це вимагає полірування автомобіля. Насправді нержавіюча сталь може іржавіти з різних причин, в тому числі через пошкодження або контакт з агресивними середовищами.

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Tesla рекомендує «негайно видалити корозійні речовини (такі як жир, масло, пташиний послід, деревну смолу, мертвих комах, плями смоли, дорожню сіль, промислові опади тощо)» у своєму посібнику користувача Cybertruck.

Отже, щоб не допускати появи плям іржі на Tesla Cybertruck, треба тримати автомобіль в чистоті (це взагалі гарна ідея для будь-якого авто). Також деякі власники повідомляють, що гарний результат забезпечує обробка синтетичною глиною. Керамічне покриття також може бути розумним варіантом для довготривалого захисту.

Джерело: electrek

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